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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هنعيش على القمر.. ناسا تصمم بدلة فضاء جديدة لـ البشر

صدى البلد

يستعد كبار علماء وكالة ناسا لإطلاق بدلة فضاء جديدة يمكن أن تسمح لـ البشر بتأسيس وجود حياة طويلة الأمد على القمر.

ومن المقرر أن يتم ارتداء البدلات كجزء من مهمة Artemis III حيث سيتم هبوط مأهول على سطح القمر مع ظهور أول امرأة تهبط على سطحه.

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ومن المقرر أن تتم المهمة ، وهي الأولى من نوعها منذ أكثر من 50 عامًا ، في عام 2025 وستشهد قضاء الطاقم حوالي أسبوع على القمر، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

هذه أطول من أي مهمة أخرى لـ سطح القمر الغامض في نظامنا الشمسي، لجعل هذا ممكنًا  تتطلب مهمة Artemis Moon بدلات فضائية خاصة من المقرر الكشف عنها رسميًا الأسبوع المقبل الأربعاء 15 مارس.

وفي بيان قبل الإصدار ، ألمحت ناسا إلى أن البدلات يمكن وضعها لمنح البشر طريقة للعيش على القمر لفترة أطول مما كان يُعتقد سابقًا أنه ممكن.

وقال متحدث: "من خلال مهمات أرتميس ، ستهبط ناسا بأول امرأة وأول شخص ملون على سطح القمر ، باستخدام تقنيات مبتكرة لاستكشاف المزيد من سطح القمر أكثر من أي وقت مضى".

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تم الإعلان عن المهمة لأول مرة في عام 2019 ، وكان من المقرر أصلاً أن تكون في عام 2024 ولكن تم تحديدها الآن في عام 2025.

لن تكون بدلات الفضاء جاهزة حتى أبريل 2025 ، وفقًا لتقرير التدقيق الصادر عن مكتب المفتش العام بالولايات المتحدة والذي صدر في نهاية عام 2021.

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