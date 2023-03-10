بعد تخليها عن الحجاب| سهير رمزي تشوق جمهورها لـ مسلسلها الجديد

كشفت الفنانة سهير رمزي عن البوستر الدعائي لمسلسل "ليل .. أم البنات"، والذي من المقرر أن تشهد انطلاقته في المارثون الرمضاني لعام 2023.



وشاركت سهير رمزي البوستر الدعائي لمسلسلها الجديد "ليل .. أم البنات" عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، نال اعجاب متابعيها "



مسلسل "ليل .. أم البنات" من المقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم ، بعدما كان مقرر له ان يتم طرحه خارج الماراثون الرمضاني .

مسلسل أم البنات بطولة سهير رمزي، ناصر سيف، محمد مهران، فريال يوسف، محمد عبد الجواد، حنان سليمان، حنان يوسف، ياسر علي ماهر، ايمن عزب، سميرة صدقي، مادلين طبر، فاطمة الكاشف، والفنانين الشباب: هاجر الشرنوبي، ديانا هشام، منة عرفة، هايدي رفعت، سيلين عبد العزيز، محمد احمد ماهر، احمد جمال سعيد، حسن عيد، رانيا الخواجة، صوفيا، ومن تأليف احمد صبحي، ومن اخراج عبد العزيز حشاد.

تحدثت الفنانة سهير رمزي، عن تفاصيل دورها فى مسلسل أم البنات، قائلة: "أكون بشخصية بلوك جديد بالنسبة لي.. ودائما ما كان الناس تتعود علي بالشعر الأشقر، ولكنها المرة الأولي لي لتقديم عمل بالشعر الأسود".

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "ذا شو" المذاع عبر فضائية "الحياة"، انها تقوم بدور الأم التي لديها خمسة بنات، وتصور مدي كفاح تلك الأم وتصارع مع الحياة وتضع فى مواقف صعبة جدا حتي تخرج ببناتها بأحسن صورة.



وتابعت: " اللي هي عملته فى حياتها كلها بتبنيه من خلال أولادها، ونصور أن الدنيا مازال يوجد بها خير وأمل، والبنات معايا لذاذ جدا والعلاقة بينهم جيدة جدا، وسأحضر دور صعيدي لأول مرة بعد هذا المسلسل".