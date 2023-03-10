مواقيت صلاة الجمعة في القاهرة والمحافظات اليوم 10 - 3 - 2023

مواقيت صلاة الجمعة اليوم، العاشر من مارس - الثامن عشر من شعبان، من الأمور التي يبحث عنها الكثير من المسلمين حاليا انتظارا لصلاة الجمعة الثالثة من شعبان 2023، ونوضح في هذا التقرير مواقيت صلاة الجمعة ومواقيت الصلاة بعدد من المحافظات.

مواقيت صلاة الجمعة في القاهرة

الفجْر ٤:٤٥ ص

الشروق ٦:١١ ص

الظُّهْر ١٢:٠٦ م

١٢:٠٦ م العَصر ٣:٢٨ م

المَغرب ٦:٠٠ م

العِشاء ٧:١٧ م

مواقيت صلاة الجمعة في الإسكندرية

الفجْر ٤:٥٠ ص

الشروق ٦:١٧ ص

الظُّهْر ١٢:١١ م

العَصر ٣:٣٣ م

المَغرب ٦:٠٥ م

العِشاء ٧:٢٣ م

مواقيت صلاة الجمعة في المنصورة

الفجْر ٤:٤٤ ص

الشروق ٦:١١ ص

الظُّهْر ١٢:٠٥ م

العَصر ٣:٢٧ م

المَغرب ٥:٥٩ م

العِشاء ٧:١٧ م

مواقيت صلاة الجمعة في الغربية

الفجْر ٤:٤٥ ص

الشروق ٦:١٢ ص

الظُّهْر ١٢:٠٦ م

العَصر ٣:٢٨ م

المَغرب ٦:٠٠ م

العِشاء ٧:١٨ م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية



الفجر 4:42

الظهر 12:02 م

العصر 3:24 م

المغرب 5:56 م

العشاء 7:13 م.





مواقيت الصلاة بشرم الشيخ





الفجر 4:35

الظهر 11:54

العصر 3:17 م

المغرب 5:49 م

العشاء 7:04 م.





مواقيت الصلاة فى أسوان





الفجر 4:42 ص

الظهر 12:00 ص

العصر 23: 3

المغرب 5:57 م

العشاء 7:09