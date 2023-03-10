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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسط مخاوف رفع الفائدة.. اعرف أسعار النفط العالمية اليوم

وسط مخاوف رفع الفائدة..
وسط مخاوف رفع الفائدة.. اعرف أسعار النفط العالمية اليوم

لم يطرأ تغيير يذكر على أسعار النفط اليوم الجمعة، إذ ظل المتعاملون في حالة حذر ترقبًا لرفع أكبر للفائدة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، وأدت تلك المخاوف إلى تراجع أسعار الطاقة في الأيام الثلاثة الماضية.

 

وبحلول الساعة 0113 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت على نحو طفيف من قرابة أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، وسجلت 81.72 دولار للبرميل.

 

وكانت العقود الآجلة لخام برنت قد انخفضت بنحو 5% في الأيام الثلاثة الماضية.

 

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط سنتين اثنين أو 0.03% إلى 75.74 دولار للبرميل بعد تراجعها بنحو 6% في أيام التداول الثلاثة الماضية.

 

وحذر رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، جيروم باول، من رفع أعلى وربما أسرع للفائدة، قائلًا إن المركزي الأمريكي أخطأ في بادئ الأمر عندما ظن أن التضخم "مؤقت" وفوجئ بقوة سوق العمل.

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