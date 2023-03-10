محافظ المنوفية: تحصين 99 ألف رأس ماشي ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع



تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال لجان الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع لعام 2023 والتي انطلقت السبت (4) مارس الجارى بهدف توفير التحصينات اللازمة للحفاظ على الثروة الحيوانية بكافة أرجاء المحافظة ، مشدداً بتكثيف الحملات التوعوية بأهمية التحصين في القضاء على الأمراض والأوبئة وتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها للنهوض بالاقتصاد القومى.



وأكد مدير مديرية الطب البيطرى بالمحافظة أنه تم تحصين (99) ألف و (17) رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام بنسبة (26%) وذلك منذ إنطلاق الحملة وحتى الآن ، مؤكدا انتظام سير العمل بلجان الحملة القومية من خلال المقرات المعدة لها أو الإنتقال إلى المربين بمنازلهم لتقديم كافة التحصينات اللازمة وعمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن ، مشيراً إلى أن لجان الإرشاد تقوم بتوعية المواطنين للإقبال على لجان التحصين المنتشرة بالقرى والتوابع على مستوى المحافظة لتحصين المواشي حتى تحقق الحملة أهدافها .



ومن جانبه أشاد محافظ المنوفية بمثل هذه الحملات القومية التى تنظمها وزارة الزراعة التى تستهدف تغطية كافة أنحاء محافظات الجمهورية ، مشددا بتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لإنجاح الحملة وتحقيق المستهدف منها لتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها مما يساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح ، مناشداً جموع المربيين بضرورة التجاوب والتعاون مع لجان التحصين حفاظاً على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية وتحقيقاً للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة.