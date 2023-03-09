مؤسسة أبو العينين والتحالف الوطني يكرمان الست زبيدة بنت المنوفية

كرمت مؤسسة أبو العينين للأعمال الخيرية، بالتعاون مع التحالف الوطني الحاجة زبيدة عبد العال ابنة قرية دكما بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية وذلك بعد اجتيازها امتحان محو الأمية في سن ال 87.

جاء ذلك تقديرا لإصرارها علي التعلم في سن كبير وخروجها الي فصول محو الأمية من أجل معرفة القراءة والكتابة وذلك بالتزامن مع احتفالات يوم المرأة العالمي وعيد الأم.

وقدمت مؤسسة أبو العينين للأعمال الخيرية عدة هدايا عينية حيث توجه عدد من أعضاء المؤسسة إلي منزل السيدة زبيدة بمحافظة المنوفية وتم تقديم لها "شهادة تقدير الأم المثالية - شاشة تليفزيون - هاتف محمول - مبلغ مالي - مواد غذائية".

وقدمت السيدة زبيدة الشكر لمؤسسة أبو العينين ورئيس مجلس إدارتها الحاج محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، وأبدت سعادتها بالتكريم.

وقالت الحاجة زبيدة "اتكرمت من المحافظ بس ده أول تكريم ليا في بيتي وكان نفسي في تليفزيون علشان اشوف بيقولوا عليا إيه وبشكر مؤسسة أبو العينين والحاج محمد علي الهدايا الكتير اللي جابوهالي".

كما قامت السيدة زبيدة بقراءة شهادة تكريمها مذهلة الجميع بثقافتها ومعرفتها وإجادتها للقراءة.

وقدمت مؤسسة أبو العينين الشكر للسيدة زبيدة وكذلك مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة المنوفية لتحقيق حلم السيدة زبيدة ومحو أميتها.

وكانت السيدة زبيدة عبد العال قد حصلت علي شهادة محو الأمية منذ شهرين ونالت شهرة محلية وعالمية حتي تحدث عنها كتاب أجانب وكذلك الممثلة العالمية انجلينا جولي التي نشرت صورتها عبر موقع انستجرام.

الحاجة زبيدة

الحاجة زبيدة