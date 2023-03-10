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شيرين تلغي متابعة حسام حبيب | تفاصيل

انفصال شيرين وحسام حبيب من جديد.. ماذا حدث بينهما؟.. فيديو

مذيعة صدي البلد رينال
مذيعة صدي البلد رينال عويضة

قدمت مذيعة صدي البلد “رينال عويضة” تغطية فنية عن انفصال شيرين وحسام حبيب وتصرفات غريبة من الثنائي | ماذا حدث بينهما ؟ 
 

تصدرت الفنانة شيرين والفنان حسام حبيب مواقع التواصل الاجتماعي بعد حذف  حسام حبيب كل صوره مع زوجته النجمة شيرين عبد الوهاب على حسابه على إنستجرام.

وألغت الفنانة شيرين متابعته، لكن هو لم يلغي متابعته لها، وانتشرت أخبار بطلاق الثنائي بعد ما رجعوا لبعض في نوفمبر اللي فات.

لكن خرج الفنان حسام حبيب في تصريح نفى فيه انفصاله عن زوجته، وأكد حسام  عدم صحة الأخبار دي، وبخصوص المتابعة وضح أن شيرين لا تتابعه منذ عودتهما.

وأضافت مصادر مقربة من الطرفين أن حسام حبيب وزوجته موجزين في منزل الزوجية بشقة التجمع الخامس بعد عودتهما من لبنان.

وكان زواج الفنانة شيرين من الفنان حسام حبيب قد مر بعدة أزمات متتالية شاركها الجمهور، بدأت بظهور تسجيل صوتي لوالد حسام حبيب يؤكد من خلاله أن حسام بيتحكم في اموال شيرين، وانه بيفكر يتجوز واحدة تانية لان شيرين مش بنفس مستواه الاجتماعي او التعليمي.

وكمان عشان تكون فرصته في انجاب طفل أكبر، وفنياً  أكد والد حسام حبيب ان حسام خسر فنيا بسبب شيرين ، وبعدها أكد الطرفان أن علاقتهما مستقرة.

وفي مفاجأة للجمهور خرجت  شيرين وهي " حليقة الشعر "  وانتشر وقتها أن حسام حبيب  هو اللي عمل كده، لكن شيرين نفت، وأكدت أن هي اللي عملت كده، لكن كالعادة تناقضت تصريحاتهما وخرجت شيرين بعدها  وأكدت أن حسام حبيب هو اللي ضغط عليها نفسيا.

وأكدت أنه يتحكم في فلوسها، ومستحيل ترجعله، واتهمت عائلتها باستغلالها، وانتقدت شيرين حسام في أكتر من لقاء تلفزيوني لحد ما وصل الأمر للمحاكم.

وفي ظهور متناقد أيضاً تنازلت شيرين عن هذه القضايا، وبعدها انتشرت أخبار كثيرة عن دخول شيرين مصحة نفسية لعلاج الادمان بضغط من شقيقها ووقتها كانت شيرين حديث الرأي العام والسوشيال ميديا والقنوات الفضائية.

وأكد أخو شيرين أن أخته بتعاني من ادمان المخدرات وأن حسام حبيب بيساعدها على الإدمان بل أنه يعيش معها بمنزل واحد واستغاث لإنقاذها .

وخرجت شيرين من المستشفى وأعلنت عودتها لحسام وانتهى خلافهما الامر، وده اتسبب في توتر علاقة شيرين مع عائلتها، وكان أخر حاجة ظهرت فيها معاه، فيديو انتشر بلبنان وهي ترقص وفي غير وعيها وهو الأمر الذي صدم جمهورها .

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