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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية ترحب بقرار جورجيا سحب مشروع قانون العملاء الأجانب المثير للجدل

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية

رحب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، بقرار جورجيا سحب مشروع قانون من البرلمان حول "العملاء الأجانب" والذي يستهدف وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية، وذلك بعد عدة أيام من الاحتجاجات الحاشدة ضده في العاصمة تبليسي.

 

وقال برايس ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية اليوم (الجمعة) ـ إن "واشنطن ترحب بقرار جورجيا سحب مشروع قانون النفوذ الأجنبي وتحض الحزب الحاكم التراجع رسميا عن هذا القانون وعدم تعزيز مثل هذا النوع من التشريعات مرة أخرى في البلاد".

 

ودعا المسؤول الأمريكي القادة السياسيين في جورجيا إلى ضرورة العمل بجدية خلال هذه الفترة حول الإصلاحات المطلوبة بشكل عاجل من أجل الحصول على صفة مرشح محتمل في التكتل الأوروبي بموافقة جميع المواطنين في البلاد.

 

وينص مشروع القانون المثير للجدل، الذي يسمى رسميا "قانون شفافية التأثير الأجنبي" والذي تبناه البرلمان بالقراءة الأولى يوم الثلاثاء الماضي، على وضع قائمة للمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والجهات التي تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من مصادر أجنبية، وتصنيفها كـ "عملاء أجانب".

الخارجية الأمريكية جورجيا العاصمة تبليسي واشنطن المسؤول الأمريكي

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