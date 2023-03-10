نشرة الحوادث.. نهال تطلب الخلع: بيشخر وهو نايم.. تفاصيل تحرير 300 مدمن في أبو النمرس .. وكواليس قتل شاب لزوجته أثناء العلاقة الحميمة

نشر قسم الحوادث عددا من الأخبار والتقارير الهامة خلال الساعات الماضية كان ابرزها دعوى خلع رفعتها سيدة بسبب صوت شخير زوجها وكواليس تحرير 300 مدمن من احتجاز مسجلين خطر لهم وتفاصيل مقتل سيدة على يد زوجها اثناء العلاقة الحميمة.

منذ عدة سنوات احتل الفنان هاني رمزي عرش الكوميديا بمشهده في فيلم محامي خلع أمام الفنانة داليا البحيري عندما صرخ فيها ردا على طلبها الخلع من زوجها بسبب "الشخير" قائلا لها: "ده انتي لو مراتي أجيبلك شخارة بالكهربا".. وبعد مرور ٢١ عاما على ظهور الفيلم تتكررت الدعوى مرة أخرى في الواقع وليس السينما حيث شهدت محكمة الأسرة بمدينة نصر طلب سيدة الخلع من زوجها قائلة: "بيشخر وهو نايم".

لم يجد عامل وسيلة للانتقام من نجل عمه سوي قيامه باستدراجه وقتله خنقاً والقي جثته بجوار مصرف مائي بالقليوبية وذلك بسبب خلافات عائلية ، تم ضبط المتهم وتولت النيابة التحقيق .

النفقة هى التزام الزوج وجوبا بالإنفاق علي لزوجته؛ وإذا امتنع عن الإنفاق على زوجته بغير حق شرعي، فإن للزوجة أن تطلب من القضاء إجبار الزوج على الإنفاق عليها عبر إقامة دعاوي قضائية.

شهدت منطقة الهرم جريمة بشعة نفذها زوج مستغلا إقامته علاقة حميمية مع زوجته حيث قرر في تلك اللحظة التخلص من زوجته بسبب تعدد خلافاتهما واثناء تواجده بجوارها على السرير أطبق على رقبتها حتى جحظت عيناها وفارقت الحياة.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن التفاصيل الكاملة لتحرير 300 مدمن من مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان بمنطقة أبو النمرس، والتي يديرها 4 أشخاص بينهم 2 مسجلا خطر ويتولان بمعاونة آخرين تعذيب نزلاء المصحة بحجة علاجهم من الإدمان والسيطرة عليهم.

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامناً مع استكمال تنفيذ الأعمال الخاصة برفع الكمرات بمحور التسعين الجنوبى أعلى كوبرى محمد نجيب.