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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة الحوادث.. نهال تطلب الخلع: بيشخر وهو نايم.. تفاصيل تحرير 300 مدمن في أبو النمرس .. وكواليس قتل شاب لزوجته أثناء العلاقة الحميمة

صدى البلد

نشر قسم الحوادث عددا من الأخبار والتقارير الهامة خلال الساعات الماضية كان ابرزها دعوى خلع رفعتها سيدة بسبب صوت شخير زوجها وكواليس تحرير 300 مدمن من احتجاز مسجلين خطر لهم وتفاصيل مقتل سيدة على يد زوجها اثناء العلاقة الحميمة. 

 

أغرب طلب خلع.. إمرأة: 3 سنين مش عارفة أنام من شخير جوزي

 

منذ عدة سنوات احتل الفنان هاني رمزي عرش الكوميديا بمشهده في فيلم محامي خلع أمام الفنانة داليا البحيري عندما صرخ فيها ردا على طلبها الخلع من زوجها بسبب "الشخير" قائلا لها: "ده انتي لو مراتي أجيبلك شخارة بالكهربا".. وبعد مرور ٢١ عاما على ظهور الفيلم تتكررت الدعوى مرة أخرى في الواقع وليس السينما حيث شهدت محكمة الأسرة بمدينة نصر طلب سيدة الخلع من زوجها قائلة: "بيشخر وهو نايم".

 

خلافات عائلية.. يقتل نجل عمه خنقاً ويلقي جثته بجوار مصرف بالقليوبية

 

لم يجد عامل وسيلة للانتقام من نجل عمه سوي قيامه باستدراجه وقتله خنقاً والقي جثته بجوار مصرف مائي بالقليوبية وذلك بسبب خلافات عائلية ، تم ضبط المتهم وتولت النيابة التحقيق .

 

للزوجات.. ازاي تثبتي دخل زوجك.. وتحسبي نفقتك من راتبه.. وتحصليها من غير محكمة او حبس؟!

 

النفقة هى التزام الزوج وجوبا بالإنفاق علي  لزوجته؛ وإذا امتنع عن الإنفاق على زوجته بغير حق شرعي، فإن للزوجة أن تطلب من القضاء إجبار الزوج على الإنفاق عليها عبر إقامة دعاوي قضائية.

 

خنقها أثنا العلاقة الحميمة وترك جثتها على السرير.. تفاصيل مؤلمة في مقتل سيدة الهرم

 

شهدت منطقة الهرم جريمة بشعة نفذها زوج مستغلا إقامته علاقة حميمية مع زوجته حيث قرر في تلك اللحظة التخلص من زوجته بسبب تعدد خلافاتهما واثناء تواجده بجوارها على السرير أطبق على رقبتها حتى جحظت عيناها وفارقت الحياة. 

 

بدون ترخيص..القصة الكاملة لإنقاذ 300 مدمن احتجزهم مسجلون خطر بمصحة في الجيزة

 

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن التفاصيل الكاملة لتحرير 300 مدمن من مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان بمنطقة أبو النمرس، والتي يديرها 4 أشخاص بينهم 2 مسجلا خطر ويتولان بمعاونة آخرين تعذيب نزلاء المصحة بحجة علاجهم من الإدمان والسيطرة عليهم. 

 

غلق محور محمد نجيب لاستكمال أعمال رفع الكمرات بمحور التسعين الجنوبى

 

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامناً مع استكمال تنفيذ الأعمال الخاصة برفع الكمرات بمحور التسعين الجنوبى أعلى كوبرى محمد نجيب.

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