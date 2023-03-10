للزوجات.. ازاي تثبتي دخل زوجك.. وتحسبي نفقتك من راتبه.. وتحصليها من غير محكمة او حبس؟!

النفقة هى التزام الزوج وجوبا بالإنفاق علي لزوجته؛ وإذا امتنع عن الإنفاق على زوجته بغير حق شرعي، فإن للزوجة أن تطلب من القضاء إجبار الزوج على الإنفاق عليها عبر إقامة دعاوي قضائية.

والقانون فرق بين نفقة الزوجة الشهرية؛ التي تشمل نفقه مأكل وملابس وإيجار سكن ومصاريف العلاج وفرش وغطا، وغيرها من التفقات، وبين نفقة الاطفال.

إثبات الدخل

وحدد القانون كيفية إثبات النفقة حسب متوسط دخل الزوج الشهري، وحتي يحكم القاضي، فإنه مطلوب من الزوجة أولا إثبات دخل الزوج، وكلما كان الدخل كبيرًا كلما زادت النفقة، ولكن السؤال هنا كيفية إثبات دخل الزوج ؟

بداية هناك نوع من الأزواج، الأول يعمل موظفا ودخله الشهري يتراوح بين ٤ إلى ٥ آلاف جنيه، وآخر يعمل في التجارة ودخله الشهري متقلب ويكون هناك صعوبة لإثباته.

ورغم ذلك أوجد القانون أكثر من طريقة مختصرة وسهلة للزوجة تستطيع من خلالها تحديد دخل الزوج مثلا مفردات المرتب للموظف وكذلك التحري عن دخله في الأعمال الحرة.

وهناك مدخلات أخرى مثل امتلاك الزوج عقارات، شقق، حسابات بنكيه وغيرها الأمور التي تستطيع من خلالها الزوجة إثبات دخل الزوج، وأنه ميسور الحال.

طريقة حساب النفقة

بعد تحديد متوسط دخل الزوج يتم قسمته علي الثلث، والناتج هو دخل الزوجة ،بمعني ان متوسط النفقة الشهرية يكون حوالي ثلث دخل الزوج الشهري، هذا بالاضافة الي نفقه الأطفال.

طرق تحصيل النفقة

يتم تحصيل النفقة الزوجية عبر ٥ طرق وهي..

أولا.. إذا كان موظف حكومي او في شركة قطاع أعمال وبعض الشركات الخاصة ، بعد صدور حكم النفقة يتم إعلان الصيغة التنفيذية الي الزوج وجهة عمله وتقوم الزوجة بعدها بعمل اعلان بحجز ما للمدين لدي الغير ، وبعدها تسلم الصيغة واعلانها والاعلان بالحجز لجهة عمل الزوج ، والتي تقوم بدورها بخصم مبلغ النفقة الشهري من مرتب الزوج في حدود نسب معينه مذكورة في القانون ، مع العلم ان هناك جهات عمل تقوم بصرف جزء من متجمد النفقة كل شهر مع المبلغ الشهري وجهات أخري تقوم بالصرف بشكل شهري فقط دون المتجمد .

ثانيا عبر بنك ناصر الاجتماعي، وذلك اذا كان الزوج يعمل في الأعمال الحرة او تعذر التنفيذ عليه من جهة عمله او بلا عمل ، في هذه الحالة تلجأ الزوجة لبنك ناصر ، ويتم صرف ٥٠٠ جنيه شهريا للزوجة حتي اذا صدر بأكتر من هذا المبلغ .

ثالثا : عن طريق الحجز علي المنقولات المملوكة للمحكوم ضده وهو الزوج .. وهذا يتم عبر تقديم ملف التنفيذ لقلم محضرين تنفيذ الأسرة.. ويتم تحديد المبلغ المتجمد المراد التنفيذ به.. وبعد قبول الطلب وسداد رسم التنفيذ. يتم تحديد موعد التنفيذ.. وينتقل محضر التنفيذ لمكان التنفيذ المحدد من قبل طالبة التنفيذ لتحصيل المبلغ المطلوب أو توقيع الحجز التنفيذي علي المنقولات الموجودة بالمكان وتحديد موعد لبيعها بالمزاد العلني وتحصيل المبلغ المطلوب من حصيلة البيع.. مع العلم أن الإشكال في أحكام النفقات لا يوقف إجراءات التنفيذ طبقا للقانون.

رابعاً : عبر رفع دعوي حبس متجمد نفقة ، ويعاقب الزوج في حالة امتناعه عن السداد بالحبس لمدة ثلاثون يوماً ، ويتم التنفيذ عليه عن طريق الشرطة بالدفع او الحبس .ولكن تستلزم هذه الطريقة أن يكون حكم النفقة نهائياً .

خامساً : إقامة جنحة الامتناع عن سداد النفقة طبقا لنص المادة ٢٩٣ من قانون العقوبات ، ويعاقب الزوج في حالة امتناعه عن سداد النفقة بالحبس مدة لا تزيد على سنة ، وبغرامة لا تتجاوز خمسة الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .