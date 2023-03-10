بعد اتفاق السعودية وإيران.. الخارجية اللبنانية توجه طلبا عاجلا إلى طهران

أعرب وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بو حبيب عن ترحيبه بالبيان الثلاثي الصيني ـ السعودي ـ الإيراني.



وفي بيان له قال بوحبيب “إن اتفاق كل من السعودية وإيران، على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدى أقصاها شهران، حتماً سيعود على دول المنطقة وشعوبها والعالم بالمنفعة”.

كما دعا إلى ضرورة الاستفادة من هذه الفرصة من أجل الخوض في حوار عربي-إيراني على قاعدة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وافضل علاقات حسن الجوار، وهي النقاط التي اتفق عليها المشاركون في اجتماعات بكين الثلاثية”.



كما ثمن الوزير بو حبيب، الجهود والمساعي الحميدة التي قامت بها عدة دول لرأب الصدع وتخفيف التوتر وعلى رأسها الجمهورية العراقية، وسلطنة عمان، وصولاً الى وساطة جمهورية الصين الشعبية أخيراً التي تكللت بهذا الاتفاق المهم”.​

