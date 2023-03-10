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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل الكتيبة 101 يؤرخ تصدي الجيش المصري للتكفيريين في العريش

مسلسل الكتيبة 101
مسلسل الكتيبة 101

يعتبر مسلسل الكتيبة 101، إمتدادا للأعمال الدرامية الفنية المهمة ، التي تؤرخ جهود وبطولات رجال القوات المسلحة المصرية، للمشاهدين، خلال حربهم ضد العناصر الإرهابية والتكفيرية. 

ويتناول مسلسل الكتيبة 101، بطولات هذه الكتيبة ورجالها البواسل، في التصدي للعناصر التكفيرية في العريش وسيناء، وسيرة الشهداء العطرة الذين جادوا بأرواحهم للدفاع عن أمن مصر وسلامتها، تلبية للقسم الذي أقسموه على أنفسهم. 

وظهر في كواليس مسلسل الكتيبة 101، عدة مشاهد للعمليات العسكرية للجيش المصري في عمق سيناء، للتصدي للجماعات الإرهابية والتكفيرية، حيث يجسد الفنان آسر ياسين دور الرائد الشهيد خالد محمد دبور، فيما يجسد الفنان عمرو يوسف دور رائد بالجيش المصري يدعى نور صلاح العزب. 

 

برومو مسلسل الكتيبة 101 

عرضت شركة سينرجي للإنتاج الفني، برومو مسلسل الكتيبة 101، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المُقبل. 

وشهد برومو مسلسل الكتيبة 101، لقطات مشوقة من أحداث المسلسل الذي يتناول بطولات هذه الكتيبة، وبطولات رجالها. 

مسلسل الكتيبة 101

يشارك في بطولة مسلسل الكتيبة 101 عدد كبير من نجوم الفن من مصر والوطن العربي بجانب عمرو يوسف، آسر ياسين، وهم كل من فتحي عبدالوهاب، والفنان أحمد صلاح حسني كضيف شرف، والنجمة وفاء عامر وعدد كبير من النجوم، من إخراج محمد سلامة، وتأليف إياد صالح، ويتكون من 30 حلقة.

ويكثف المخرج محمد سلامة عدد ساعات التصوير في الفترة الحالية، بعد اختيار ومعاينة أماكن التصوير، لسرعة تسليم الحلقات الأولى من المسلسل في أسرع وقت لعرضه ضمن موسم مسلسلات شهر رمضان 2023. 

مسلسل الكتيبة 101
مسلسل الكتيبة 101
مسلسل الكتيبة 101
مسلسل الكتيبة 101
مسلسل الكتيبة 101
مسلسل الكتيبة 101
مسلسل الكتيبة 101
مسلسل الكتيبة 101
مسلسل الكتيبة 101
مسلسل الكتيبة 101
مسلسل الكتيبة 101
مسلسل الكتيبة 101
مسلسل الكتيبة 101
مسلسل الكتيبة 101
مسلسل الكتيبة 101
مسلسل الكتيبة 101
الكتيبة الكتيبة 101 مسلسل الكتيبة 101 برومو مسلسل الكتيبة 101 آسر ياسين عمرو يوسف

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