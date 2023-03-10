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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هاني شنودة بعد تكريمه في السعودية بقالي 60 سنه بلدي بتقدرني

صدى البلد

علق الفنان هاني شنودة على تكريمه في السعودية والمقارنات التي وضعها  الجمهور بعد حفل ذكريات في الرياض، وقلة تكريمه في مصر.

وكتب عبر حسابه على تويتر:"فكرة ان تكريمي تم في بلد غير مصر فكره غير دقيقه، كرمتني بلدي عندما اختارتني سيدة الشاشة العربيه لأكون من أوائل الملحنين المصريين لأؤلف لها موسيقي لا عزاء للسيدات في فترة انتقال السينما المصرية من الإعتماد علي الموسيقات العالمية الي الإعتماد علي الملحنين المصريين.

وتابع:"وكرمتي بلدي عندما تم اختياري لأكون أول مؤلف موسيقي لفيلم "المشبوه" للفنان عادل إمام وكان تحديا قويا لأنه أول فيلم يتحول فيه  عادل إمام من أفلام الكوميديا إلي أفلام الحركه.... وكرمتني بلدي بكوني الوحيد الذي ألف موسيقي ل 12 فيلما للفنان عادل امام تقبع كلها في ذاكرة المصريين.

وأضاف:"وكرمتني بلدي عندما كانت شرائط فرقه المصريين تختفي من الأسواق في أقل من 24 ساعه بعد صدورها نتيجه إقبالكم عليها، يعني بالبلدي"انا بقالي 60 سنه بلدي بتكرمي وتكريمي من بلد شقيق مش معناه ابدا ان بلدي هضمت حقي...".

ليلة رد الجميل..نجوم الوطن العربي يحتفون بتاريخ الموسيقار هاني شنودة في السعودية

أكرم حسني يشارك جمهوره بصور من ذكريات هاني شنودة

وقدم المطرب مصطفى حجاج ديو مع المطرب الكبير أحمد عدوية في اغنية زحمة خلال حفل تكريم الموسيقار هاني شنودة في ليلة ذكريات بالرياض.

وعُزف عدد من المقطوعات الشهيرة لافلام للموسيقار الكبير هاني شنودة تحت قيادة المايسترو هاني فرحات في حفل تكريم الأول بالرياض في المملكة العربية السعودية.

وتواجد عدد من نجوم الفن في حفل ذكريات هاني شنودة في الرياض من بينهم الفنانة ليلى علوى، صلاح الجهيني، حسن الرداد، الهام شاهين.

وقالت ليلي علوي:" قدم أعمالا مهمة جدا واكتشف نجوما كبيرة، ومشواره غني بالعديد من الأعمال، وفكرة تكريمه رائعة ومفاجأة كبيرة، وأحيي صاحب الفكرة وجميعنا جئنا من أجله.

السعودية عادل إمام نجوم الفن الوطن العربي السينما المصرية مصطفي حجاج

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