ليلة رد الجميل..نجوم الوطن العربي يحتفون بتاريخ الموسيقار هاني شنودة في السعودية

"لم أكن أتوقع أن أكون موسيقيا".. هكذا يبدأ الموسيقار العملاق هاني شنوده ابن مدينة طنطا بدلتا مصر الذي ولد عام 1943 حديثه عن البدايات، فبعد أن انتهى من دراسة تربية موسيقية التحق بفرقة في الإسكندرية وظل يلعب معهم موسيقى كهاوي، حتى قابله الراحل عبد الحليم حافظ وقال له:" هل تستطيع أن تلعب أغنية من أعمالي" فرد شنوده وقال “أهواك” فأعجب بها عبد الحليم وطلب منه أن يقوم بعمل فرقة نقدم فيها هويتنا الموسيقية.

فرقة المصريين



بالفعل استجاب هاني شنودة لطلب عبد الحليم، وكون فرقة أطلق عليها "المصريون"، عام 1977 وكان معه إيمان يونس، وممدوح قاسم وتحسين يلمظ وليلو وهاني الأزهري، وأصدر من خلالها اول شريط بعنوان بحبك لا.

هاني شنودة

هاني شنودة مكتشف عمرو دياب

هاني شنودة أطلق عليه مكتشف النجوم فهو صاحب خروج موهبة المطرب عمرو دياب إلى النور ويقول:" كنا نعمل لفرقة المصريين في بورسعيد، وأثناء دخولي إلى غرفة نومي بأحد الفنادق وجدت من يطرق بابي ففتحت ووجدت شاب يقول لي :"أنا مطرب وعايزك تسمعني"، فسمعت صوته فأعجبني فأخبرته أنه جيد ولكن عليه ان يترك لهجته البورسعيدية وينطلق إلى القاهرة".

عدوية

وتابع حكاية اكتشاف عمرو دياب وقال:" في اليوم التالي حينما استيقظت وجدته يقف مع الفرقة أمام الأتوبيس الذي يأخذنا إلى القاهرة، وجاء معنا وتوسطت له ليدخل معهد الموسيقى العربية، وفي يوم وجدته يترك المعهد ويذهب ليلعب كرة القدم وحينما ذهبت له وسألته لماذا يفعل هذا فرد قائلا:" أنا أصنع عمرو دياب" فأعجبت به وعرفت أن يحاول أن يفقد بعض من وزنه ويعمل على موهبته في نفس الوقت".

هاني شنودة

هاني شنودة ومحمد منير

شنودة أيضا كان صاحب الفضل في توجيه موهبة المطرب الكبير محمد منير ويحكي قائلا في لقاء متلفز:" أتى لي هذا الشاب مع الشاعر عبد الرحيم منصور الذي قال لي:" معي موهبة من النوبة ونريد سكة جديدة له، وبالفعل طلب منه أن يحضر دف ودمجته مع موسيقى غربية ووجدنا نفسنا نقدم مزيج جديد وجيد، فطلب من الشركة المنتجة له أن أعمل معه وهنا كانت الإنطلاقة ولحنت له أربع أغاني في ألبوم علموني عنيكي".

ذكريات هاني شنودة

اليوم جاء موعد رد الجميل، فتلك المسيرة الحافلة للموسيقار الكبير هاني شنودة تكرث بتكريم يقام اليوم تحت عنوان "ذكريات هاني شنودة" من الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث يجتمع أحمد عدوية، ومحمد منير، عمرو دياب، أنغام منى عزيز مي فاروق، مصطفى حجاج وفرقة كايروكي تحت قيادة المايسترو هاني فرحات وبصحبة 150 عازف لتقديم روائع الموسيقار المصري الكبير.

محمد منير- أنغام

الحريف والغول.. موسيقى تصويرية لهاني شنودة

المسرح تزين بأفيشات الأفلام التي قدم لها الموسيقار الكبير هاني شنوده الموسيقى التصويرية منها الحريف، الغول، عصر الذئاب، كما حرص على التواجد عدد كبير من نجوم الفن في الوطن العربي منهم ليلى علوي، إلهام شاهين، حسن الرداد، ريهام عبد الغفور، ومحمد محمد عبد الوهاب نجل الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب.

بدأ الحفل الذي أقيم على مسرح أبو بكر سالم وتقدمه المطربة الكبيرة أنغام بعرض فيلم تسجيلي يوثق رحلة الموسيقار هاني شنوده وحكي عدد من نجوم الفن عن ذكرياتهم مع هاني وشهادتهم عنه منهم الموسيقار هاني مهنا، الموسيقار عمر خيرت، الناقد طارق الشناوي، والفنانة فردوس عبد الحميد، يسرا، كريم عبد العزيز، محمد منير.

حفل هاني شنودة

صعد المايسترو هاني فرحات وأنطلقت الأوركسترا في عزف أشهر مقطوعات الموسيقار هاني شنوده التي قدمها في أفلامه، وبعدها ظهرت الفنانة منى عزيز على أنغام "كدا كدا أهو" وسط تفاعل كبير من الحاضرين بالحفل، المستمتعين بأغانيها وصوتها.

وانطلقت فعاليات الحفل بمجموعة أغاني قدمها كل من المطربة مى فاروق، فريق كاريوكي الذين قدموا اغنية الشوارع حواديت وانتزعوا صيحات الحاضرين، وبعدهم بدأت فقرة مصطفى حجاج بأغنية زحمة ودعا الفنان أحمد عدوية الي المسرح لغناء الأغنية معه.

حفل هاني شنودة

وحرص محمد منير ان يقدم أغنية علموني عنيكي التي كانت بداية رحلته مع هاني شنوده، وبعدها قدم أنغام لتصعد معه على المسرح وقدموا سويا أنا بعشق البحر.



وفي ختام الحفل صعد المطرب عمرو دياب بصحبة الموسيقار الكبير هاني شنودة وقال:" شوفت بدايتي مع الموسيقار الكبير وعرفني بفطاحل الفن في مصر وهذا أفادني كثيرا وأشكرك على التاريخ اللي أنا عملته وبدونك لم أكن سأحضر من بورسعيد.

أغنية الزمن

أما هاني فقد توجه بالتحية للنساء احتفالا باليوم العالمي للمرأة، وبعدها قرر عمرو دياب أن يغنوا سويا أغنية الزمن وهي أول اغنية جمعتهم في بداية المشوار، وبعدها قدم المخرج خيري بشارة الذي قدم معه أيس كريم في جليم على المسرح وأعلن عن تحضيرهم جزء ثان من العمل وقدم أحد أجمل كلاسيكياته وهي أغنية "رصيف نمرة خمسة".