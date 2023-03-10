خبير استراتيجي : جماعة الإخوان زرعت الإرهاب في سيناء لاستخدامها وطنًا بديلًا

أكد اللواء نصر سالم الخبير الاستراتيجي، أن الله جعل سيناء درع مصر الشرقي بـ3 خطوط دفاعية تحمي وادي النيل.

وأضاف سالم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حقائق وأسرار” على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تهدف إلى إسقاط هذا الدرع “سيناء”.

جماعة الإخوان

وأكد اللواء نصر سالم الخبير الاستراتيجي أن جماعة الإخوان زرعت العناصر الإرهابية في سيناء لاستخدامها كوطن بديل.

وتابع: أنّه في حال عدم سيطرة مصر على سيناء يستطيع العدو الوصول إلى قلب القاهرة، وهو ما دفع القيادة السياسية لدفع ثمن غال لتطهير أرض الفيروز من الإرهاب وفرض كامل السيطرة على أراضيها.