زجاجة حليب ومصاصة|سحب 3 ملايين لعبة أمريكية من الأسواق بعد مصرع طفلين

تسببت العاب موجودة في السوق، في وفاة طفلين مما دفع الحكومة الأمريكية لسحب أكثر من 3.2 مليون لعبة من منتجات كاليكو من السوق.





وبحسب ما ذكرته صحيفة “ان بي سي” الامريكية، قررت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأميركية بناءً على نداء من شركة ألعاب، سحب أكثر من 3.2 مليون لعبة للأطفال من منتجات «كاليكو كريتيرز» من الأسواق.

ويطال السحب، المجموعات التي تحتوي على زجاجة حليب ومصاصة للأطفال، لأنها قد تؤدي إلى اختناق الأطفال ما يشكل خطراً على حياتهم، وفقاً لما ذكرته لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأميركية.

ونقل موقع «إن بي سي» أن المطالبة تشمل إعادة الألعاب التي على شكل حيوانات، والتي بيعت مع إكسسوارات منها زجاجة حليب ومصاصة الأطفال.

وتم بيع هذه المجموعات، التي تراوحت أسعارها بين 10 و80 دولاراً، في متاجر «وول مارت» وغيرها من المتاجر في الولايات المتحدة وعلى الإنترنت وعلى موقع الشركة من يناير 2000 حتى ديسمبر 2021.