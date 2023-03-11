مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة.. علامة مضيئة بأرض الذهب وتجسيد للسياحة الفنية

محافظة أسوان عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية، التي تشهد على أرضها الطيبة، أرض بلاد الذهب العديد من الفعاليات والأنشطة والمهرجانات خلال الفترة الحالية.

وفى هذا الإطار نلقى الضوء عبر منصة " صدى البلد " على أحد المهرجانات التي أصبحت علامة بارزة ومضيئة لعروس المشاتى ، وهو مهرجان أسوان الدولى السابع لأفلام المرأة ، والذى حقق سلسلة نجاحات متتالية ساهمت في مواصلة دوراته بشكل مستمر ، ليشكل نموذجاً جديداً من السياحات والمتمثل في سياحة المهرجانات ، والسياحة الفنية لعدد المشاركين الكبير به.

أفلام المرأة

فقد شهد المهرجانات أنشطة متنوعة خلال فترة تنظيمه في مارس 2023 في نسخته السابعة بدعم من وزارتى الثقافة والسياحة، وبرعاية المجلس القومى للمرأة، ومحافظة أسوان، وبشراكة مع الاتحاد الأوروبى.

‎وقد شارك فى الدورة السابعة نحو 61 فيلما بين طويل وقصير "روائى وتسجيلى ورسوم متحركة"، وتنافست هذه الأفلام للفوز بالجوائز فى مسابقتى الفيلم الطويل والقصير وجائزة الإتحاد الأوروبى لأفضل فيلم أورومتوسطى بالإضافة إلى مسابقة خاصة بالأفلام المصرية ومسابقة أفلام ذات أثر ومسابقة أفلام الورش.

وقد أشار عدد من أبناء أسوان إلى أن مهرجان أفلام المرأة أصبح له شكل مؤثر في تبادل الأفكار والرؤى في صناعة السينما والفن ، وأن لأبناء أسوان نصيب من خلال المشاركة في الورش الفنية التي يتم إنعقادها خلال فعاليات المهرجان ، ليكون لهم دور فعال ومثمر في أبداء أراؤهم والتعرف على الجديد في مجال الفن باعتباره أحد القوى الناعمة في العالم .

فيما قالت وزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني: "منذ سبع سنوات بدأت رحلة هذا المهرجان الذي بدا من اللحظة الأولى أنه ليس مهماً فقط، ولكن بالأحرى مهموماً بالمرأة وأحلامها وطموحاتها، حاضرها ومستقبلها، وعبر سبع سنوات استطاع أن يضع لنفسه مكانه متميزة بين المهرجانات المصرية، راصداً ومتبنياً ومحتوياً ليس فقط الشغف النسوي بعالم السينما، ولكنه دشن نفسه كنافذة ترسم ملامح عوالم المرأة المصرية والعربية، وتطل على أحدث الإصدارات العالمية المعنية بهذه النوعية من الأفلام عبر برامجه المختلفة ودروسه الفليمية.

صناعة السينما

بينما قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.. أرحب بكم في أرض الذهب والفنون والثقافة والتراث . ارض أسوان الطيبة التي يسعدها حضوركم . وسط تراثها التاريخي والحضاري داخل معابدها ومعالمها السياحية ليضيف زخما كبيرا الحياة الثقافية في اسوان، خاصة انه يتواكب مع مهرجان اسوان للثقافة الفنون .

وقال إنه سعيد بأن هذه الجهود تتجه نحو أسوان واحة الأمن والأمان والقيام بتنفيذ مشروع الهوية البصرية مع عروس المشاتي التي يعتبرها استديو مفتوح لتصوير الأفلام في طبيعتها الخلابة . وشكر تقديم هذه الدورة بطريقة رائعة وناجحة مثل الدورات السابقة.

فيما قال السيناريست محمد عبد الخالق رئيس مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة إن فريق المهرجان تشكل منذ سبع سنوات .واستطاع أن يقدم لجمهور أسوان وأهل أسوان العديد من الأفلام والفاعلين والورش التي بدأت منذ سبع سنين وأنتجت ١١ فيلما هذا العام صنعها أبناء أسوان ، وبدأت أفلام ورش المهرجان منذ سنتين تشارك في مهرجانات دولية خارج مصر . وقدم عبد الخالق الشكر لكل داعمي المهرجان ومن بينهم وزارة الثقافة ووزارة التضامن وزارة السياحة.

وأضافت د. عزة كامل نائب رئيس مجلس الأمناء ومدير منتدى نوت إن تدشين الدورة السابعة من المهرجان يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة فتحية لنساء العالم ونساء مصر وقالت ان منتدى نوت بدأ بنساء أسوان، وازدهرت بهم وقدم قضاياهم بطريقة حوارية ، فتحية لنساء أسوان ، وقدمت الشكر أيضا لعدد من الداعمين للمهرجان ومنهم شركة نيو ستار وشركة بركة والمركز القومي للسينما ومحمد الصغير وكل من دعموا المهرجان .

وقال الكاتب الصحفي حسن أبو العلا مدير المهرجان، أن الدورة السابعة تضم برنامجا متنوعا بين الأفلام الطويلة والقصيرة، وأضاف: لأول مرة منذ فترة لا نجد صعوبة في مشاركة الافلام المصرية فلدينا فيلمان . وأوضح أن الدورة السابعة فيها أكثر من ملمح مهم يؤكد تميز هذه الدورة بين العروض العالمية الأولى وبين العروض الأفريقية والأورومتوسطية الأولى.

وقال كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوربي في مصر ان أهمية المهرجان تكمن في طرح قضايا المرأة باعتباره يعبر عن قضايا اجتماعية متنوعة، وهو أمر مهم يدعم رسالة المجتمع المدني ويوصلها للجمهور عبر الفن، وان الاتحاد الاوربي يشجع دائما هذا المهرجان والورش التي يقيمها لصناعة الأفلام، كما يدعم الاتحاد مسابقة الاورومتوسطي كنوع من التشجيع لدور السينما في تقديم القضايا الاجتماعية المختلفة خاصة قضايا المرأة . وفي النهاية قال برجر أتمنى دائما التوفيق لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة وأن تكلل جهوده دائما بالنجاح.

وفي رسالة مسجلة قالت د. نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي انها تشكر وزيرة الثقافة على الشراكة في هذا المهرجان مع المجتمع المدني من خلال مسابقة أفلام ذات أثر ، بالإضافة للأفلام هناك ندوة لمناقشة أهمية الدراما في طرح ومعالجة القضايا الاجتماعية وقضايا المرأة .

وقامت النجمة بشرى بتقديم النجمة نبيلة عبيد التي أعربت عن سعادتها الغامرة قائلة: مبسوطة قوى أن بين أهل أسوان وجمهور السينما .

كما قدمت الفنانة نجلاء بدر تكريم الإعلامية الكبيرة درية شرف الدين ، وتوجهت بالشكر لأهل أسوان وإدارة المهرجان ونجاحه المميز واستكملت حديثها قائلة: أعشق السينما وأتمنى أن تعود لسابق عهدها فالسينما حالة وليست مجرد فن فجماليات الفيلم لن تظهر الا على شاشة السينما وأتمني أن تعود البرامج السينمائية والموسيقية والمسرحية للتليفزيون المصري وهذه مهمة الجيل الجديد اللي بيعمل هنا .

كما قامت الفنانة شيري عادل بتقديم المخرجة الهولندية ميما دي يونج والتي أكدت أن المهرجان يمثل القوة الحقيقة للانحياز للمرأة وقضاياها وإظهار جمالها وقوتها في الوقت نفسه.

وتوجهت النجمة السورية سوزان نجم الدين بالشكر لمصر على وقوفها مع سوريا في أزمة الزلزال وقدمت سلمى بكار المخرجة والمبدعة التونسية الكبيرة لاستلام جائزتها وعبرت عن سعادتها قائلة: سعدت جدا عندما علمت أنني سآتي إلى مصر والى أسوان للتكريم في دورة هذا العام من المهرجان.

وكان قد شهد حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولى السابع لافلام المرأة قيام الفنانة بشرى بتسليم الفنانة نبيلة عبيد درع تكريمها فى المهرجان.

وأعربت نبيلة عبيد عن سعادتها بذلك التكريم، واكتفت بتعبيرها عن السعادة، كما رحبت بوزيرة الثقافة نيفين الكيلاني التي سلمتها الجائزة مع إدارة مهرجان أسوان.

وكرمت إدارة مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة تكريم النجمة الأسبانية "كوكا إسكريبانو"، وذلك لما تمتلكه من سجل سينمائى حافل بالأعمال المتميزة مع نجوم ومخرجين كبار من أبرزهم أنطونيو بانديراس فى فيلم "أمطار الصيف" عام 2006.