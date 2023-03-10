الإذاعي شحاتة العرابي يعلن عودته غدا لـ مايكروفون إذاعة القرآن الكريم

قال الإذاعي الكبير شحاتة العرابي، كبير مذيعي إذاعة القرآن الكريم، إنه سيبدأ تسجيل أولى حلقات برنامج «قطوف من حدائق الإيمان»، وكذلك برنامج «تسابيح»، غدا السبت، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

وأضاف العرابي، عبر صفحته على «فيسبوك»: أنه سيتم الإعلان عن إذاعة هذه الحلقات تباعًا، مضيفا: “وجزى الله خيرًا كل من أسهموا في عودتنا بكلمة طيبة”.

وقال إنه سيعود غدا أمام الميكرفون من جديد، بعد نحو 10 أيام بعيدا عنه، لمس فيها محبة الجمهور والمحبين، الذي عاشوا على صوته على مدار سنوات طويلة، أصبح خلالها صوته بمثابة “بصمة أصيلة” يميزها الجميع.