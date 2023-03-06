شحاتة العرابي| معلومات لا يعرفها الكثيرون عن نشأته.. فيديو

استضاف موقع صدى البلد الإذاعي شحاتة العرابي كبير مذيعي إذاعة القرآن الكريم، تحدث خلالها عن نشأته وحياته وكيفية وصوله لإذاعة القرآن الكريم.

وقال شحاتة العرابي، إنه كان مرتبطا بالمسجد وكانت نشأته بسيطة في بيت متواضع في حلوان، مضيفا أن والده كان يحرص دائما على اصطحابه في كل زيارة أو مجلس علم داخل المسجد.



وتأثر بعدد من الأساتذة، منهم أستاذ اللغة الإنجليزية والعربية والدراسات الاجتماعية.

وأضاف: من أخبرني بأن صوتي إذاعيا كان عمي أحمد زكي العرابي، والذي كان رئيس مجلس إدارة البنك الوطني للتنمية، وبعد تخرجي في كلية الآداب بجامعة القاهرة، عملت في الصحافة مدققا لغويا ما جعل اللغة لديه تقوى أكثر مما هي عليه كما منحي ذلك الثقة أكثر، وتقدمت لاختبارات الإذاعة والحمد لله وفقني الله.

وتابع: عملت مدققا لغويا؛ ما جعل اللغة تقوى أكثر عندي، فضلا عن صوتي الإذاعي الذي دفع لجنة الاختبارات لإلحاقي بإذاعة القرآن الكريم مباشرة.

