عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ثلاثة قوارب.. خفر السواحل الإيطالي ينقذ 1300 مهاجر غير شرعي

صدى البلد

استجاب خفر السواحل الإيطالي، اليوم الجمعة، لثلاثة قوارب تحمل أكثر من 1300 مهاجر غير شرعي في البحر المتوسط قبالة الساحل الجنوبي للبلاد.

وأرسل خفر السواحل سفن، لإنقاذ نحو 500 شخص على متن قارب على بعد 700 ميل من منطقة كالابريا، كما قامت أطقم خفر السواحل بإنقاذ 800 مهاجر من قاربين على بعد 100 ميل من كالابريا، بحسب موقع "ذا لوكال" الإخباري الأوروبي.

وأظهرت صور نشرها خفر السواحل ثلاثة قوارب مكتظة تتجه نحو منطقة كالابريا الجنوبية.


وجاءت عملية الإنقاذ الضخمة في الوقت الذي دافعت فيه الحكومة الإيطالية عن نفسها من الاتهامات بأنها فشلت في منع حادث غرق سفينة مميت أودى بحياة أكثر من 70 شخصًا الشهر الماضي.

وقال خفر السواحل إن عمليات اليوم، كانت عمليات الأنقاذ معقدة وصعبة بسبب العدد الكبير من الأشخاص الموجودين على متن القوارب العائمة".

وقالت البحرية إن إحدى سفنها "كانت تسير بأقصى سرعة" لمساعدة أطقم خفر السواحل، والتي قالت إنها "تواجه صعوبة".

ولقي 73 شخصا على الأقل مصرعهم في حادثة غرق سفينة بالقرب من كروتوني في يوم 26 فبراير الماضي، بعد غرق قارب مكتظ قادما من تركيا في طقس عاصف.

تجسس لروسيا.. الحكم المؤبد ينتظر ضابطا إيطاليا

ميكالي: بكيت بسبب خسارة البرازيل من إيطاليا.. وأبلغت صديقي بنجاح ينتظرني


ونفت حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني مؤخرا مسؤوليتها عن الكارثة وسط اتهامات بأنها تعاملت مع عملية إنقاذ القارب باعتبارها قضية إنفاذ قانون وليست حالة طوارئ إنسانية.

ووعد حزب "إخوان إيطاليا" الذي تنتمي إليه رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، والذي فاز في الانتخابات الوطنية العام الماضي، بكبح جماح الوافدين، لكن إيطاليا شهدت مؤخرا ارتفاعا حادا في عدد المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى شواطئها.

وتقول وزارة الداخلية الإيطالية إن أكثر من 17500 شخص وصلوا عن طريق البحر حتى الآن هذا العام - ما يقرب من ثلاثة أضعاف العدد في نفس الفترة من العام الماضي.

قالت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس"، اليوم الجمعة، إن عدد الوافدين عبر طريق وسط البحر الأبيض المتوسط ارتفع بنسبة 116 في المائة في يناير وفبراير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت جزيرة لامبيدوزا الإيطالية الصغيرة، التي تقع على بعد نحو 113 كيلومترا قبالة الساحل الشمالي الأفريقي، وصول 41 قاربا يوم أمس الخميس، وهو رقم قياسي ليوم واحد، وفقًا لتقارير إعلامية إيطالية.

وزارة الداخلية أودي تركي المؤبد الوافدين وزراء الداخلية البرازيل البحر المتوسط مهاجر غير شرعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايه السجود العريان ده.. تعليقات نارية بسبب تصرف زوجة حسن شاكوش خلال زفافهما

حصريا .. قنوات عربية وإفريقية تنقل مواجهة صن داونز والأهلي غدا

اتفقت مع الخطيب.. فرج عامر يُفجر مفاجأة بشأن انتقال نجم الأهلي لبيراميدز

إعلان من صن داونز يصدم الأهلي قبل مواجهة بريتوريا

تصرف غير متوقع من عروسة حسن شاكوش يثير ضجة على السوشيال ميديا

بفستان مرصع.. شاهد| عروس حسن شاكوش تسجد على الأرض خلال حفل زفافهما

بعد توقف برنامجها.. مذيعة شهيرة تسخر من ياسمين عز| شاهد

خارج حسابات كولر | صفقة الأهلي يرفض عرضا من مسئولي المارد الأحمر

ترشيحاتنا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 11 مارس 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

أخبار التعليم| بيان عاجل من تعليم القاهرة بشأن المقبولين لشغل وظيفة معلم مساعد.. عميد هندسة القاهرة: الكلية تزخر بالكوادر.. وحركة البحث العلمي تزيد.. والقمر ونجم قلب العقرب جيران

عقوبة قاسية.. كاف يكشف مصير الترجي ولاعبه بعد تعاطي المنشطات

محمد رياض ونجله يجسدان مشهد «لن أعيش في جلباب أبي»| فيديو

تامر عبدالمنعم عن نجاح محمد رمضان: "مش ابن فنان.. ووصل للنجومية بدراعه"

طلب وحيد.. محمد رياض يكشف كواليس تقدمه للزواج من رانيا محمود ياسين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط 10 راقصات.. شاهد| حسن شاكوش يغني في حفل زفافه

ايه السجود العريان ده.. تعليقات نارية بسبب تصرف زوجة حسن شاكوش خلال زفافهما

سجود عروسة حسن شاكوش في حفل زفافها يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

بفستان مكشوف.. شاهد| هجوم على عروس حسن شاكوش بسبب سجودها

فيديو

ماذا قال لـ مؤمن زكريا.. الرئيس السيسي دعوة شباب برنامج كابيتانو مصر/ فيديو جراف

العروس حامل في ذكر.. مقطع فيديو لـ عروسين يثير الحرية والجدل

والدها طلب لها الدعاء.. إهمال طبي يهدد حياة نيللي محمد صلاح

الحق سجل الآن .. شروط حج الجمعيات الأهلية وطرق التقديم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ