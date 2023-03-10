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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بملابس أنيقة.. زوجة نجم الزمالك السابق تخطف القلوب بجمالها

يسرا الليثي
يسرا الليثي

نشرت يسرا الليثي زوجة الإعلامي أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق صورة جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور  والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت يسرا، بإطلالة كاجوال مرتدية بنطال جينز ممزق وتى شيرت ابيض، ووضعت بعض اللمسات البسيطة من المكياج وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها .

وتتميز زوجة أحمد حسام ميدو برشاقتها فهى تعتمد على الظهور بإطلالات مبهجة وملابس جريئة من الفساتين المكشوفة و الملابس الكاجوال الجريئة التي تكشف عن جمالها ورشاقتها.


 


يذكر أن العالمي أحمد حسام ميدو ، نجم الكرة المصرية السابق يقدم حاليا الموسم الثاني من برنامج «الريمونتادا» على قناة المحور.


وُلد ميدو في الثالث والعشرين من فبراير عام 1983 وتم تصعيده للفريق الأول في نادي الزمالك موسم «1999-2000» وهو في السادسة عشر من عمره ليشارك في 4 مباريات في بطولة الدوري قبل أن يخوض تجربة الاحتراف في أوروبا عبر بوابة نادي «جينت» البلجيكي وهنا بدأت سفينة «ميدو»، في الإبحار عبر موانئ أوروبا المختلفة.


وحقق "العالمي" أحمد حسام ميدو ، العديد من البطولات والإنجازات خلال مسيرته الاحترافية، حيث توج بلقب الدوري الهولندي مع أياكس مرتين، وتوج بكأس هولندا مرة واحدة، والسوبر الهولندي مرة واحدة عام 2002.


ويعد "ميدو" ضمن 11 لاعبًا في تاريخ الكرة المصرية، شاركوا مع أنديتهم الأوروبية في الأدوار المتقدمة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

 

احمد حسام ميدو إطلالة كاجوال يسرا الليثي نجم الزمالك ملابس جريئة برنامج الريمونتادا تخطف القلوب بجمالها

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