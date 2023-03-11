مجلس النواب الأمريكي يصف اقتراح بايدن لميزانية 2024 بغير الجادة

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي يوم الجمعة، إن الميزانية المقترحة من الرئيس الأمريكي جو ‏بايدن للعام المقبل 2024، والتي تتضمن تريليونات من الضرائب الجديدة، ووصفها بـ "غير جادة على الإطلاق".‏



وكتب مكارثي، التابع للحزب الجمهوري، على صفحته على موقع "تويتر": "الرئيس بايدن قدم للتو ميزانيته إلى الكونجرس، وهي غير جادة على الإطلاق، فهو يقترح تريليونات الدولارات من الضرائب الجديدة التي ستدفعها أنت وعائلتك بشكل مباشر أو من خلال تكاليف أعلى".



ووجه مكارثي رسالة إلى بايدن هي: "سيدي الرئيس واشنطن لديها مشكلة إنفاق وليست مشكلة إيرادات".



وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للصحفيين في البيت الأبيض، إنه سيكون على استعداد للقاء رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، في أقرب وقت، إذا عرض اقتراح ميزانية الحزب الجمهوري.



وقال بايدن أمس يوم الخميس، عندما سُئل عن حل وسط محتمل مع الجمهوريين: "أنا مستعد للقاء مكارثي غدا، إذا أظهر لي الميزانية".



وفي وقت سابق من أمس الخميس، أصدر الرئيس الأمريكي اقتراح ميزانيته لعام 2024، والذي يتضمن تمويلا بالمليارات لأوكرانيا، وزيادة تمويل وزارة الدفاع بنسبة 3.2٪.



كما تشمل الميزانية نحو 6 مليارات دولار من المساعدات لأوكرانيا.

ومن المقرر أن تبلغ ميزانية الإنفاق الأمريكي على صيانة الردع النووي في السنة المالية 2024، 37.7 مليار دولار، ومن المقترح توجيه 23.8 مليار دولار أخرى لتحديث المجمع النووي، كما في الوثيقة التي قدمها البيت الأبيض.



وجاء في الوثيقة: "الميزانية توفر 37.7 مليار دولار لوزارة الدفاع للحفاظ على رادع نووي قوي كعنصر أساسي لرادع متكامل لأمن الأمة وحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية".



ويأتي اقتراح الميزانية، في الوقت الذي تقترب فيه أمريكا من التخلف عن سداد ديونها الوطنية، والذي يبلغ حوالي 31.46 تريليون دولار، وفقا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية.