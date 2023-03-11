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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الموظفون في سيناء يطالبون باستخراج رخصة مهنية

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء

يواجه الموظفين في مختلف المصالح الحكومية  بمحافظة شمال سيناء ،مشكلة عند  استخراج رخصة قيادة درجة ثالثة للعمل على تاكسي أجرة لتحسين الدخل فى أوقات العمل غير الرسمية فى ظل الظروف الاقتصادية التى تعصف بجميع المستويات.

 

رخصة مهنية:

 

وقد  استغاث  الموظفون  باللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء،  للموافقة على استخراج رخصة مهنية ثالثة للعمل بها خلال الإجازات، خاصة وان هناك عدد من الموظفين الذين يعملون بمركزي الحسنة ونخل ، حيث يعملون لمدة ١٥ يوما متواصلة ولديهم ١٥ يوم إجازات،  وهم في حاجة إلى توفير دخل إضافي لسد احتياجات أسرهم

وقد طالب جموع الموظفين وخاصة المدرسين موافقة اللواء المحافظ،  حتي يتستى لهم العمل لتحسين الدخل وتلبية نفقات الأسرة  وخاصة الأبناء في مراحل التعليم،وسد الأقساط والالتزامات المطلوبة عند زواح الأبناء. 

وكلهم أمل أن يتم الاستجابة الي مطلبهم خاصة وان فترات العمل في غير اوقات العمل الرسمية .

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