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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

زيادة المعاشات 15% فى أبريل | انتظام صرف استحقاق مارس

صدى البلد

تستعد  الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية حول زيادة المعاشات بنسبة  15% اعتباراً من شهر أبريل القادم ، ويتم صرف معاش شهر ابريل ٢٠٢٣ بالزيادة الجديدة .

وشهد صرف معاش شهر مارس الجارى انتظام فى عمليات الصرف لجميع المستحقين ، وتواصل جميع منافذ الصرف تسيسيرات للمستحقين واستمرار الصرف لأصحاب المعاشات .

وبعد تنفيذ الزيادة الجديدة ستصرف بحد أدنى 170 جنيها وبحد أقصى 1635 جنيها كما ان عدد المستفيدين من هذه الزيادة يقرب من 11 مليون مواطن بتكلفة سنوية تبلغ 55 مليار جنيه، وأن تكلفة تبكير صرف الزيادة نحو 14 مليار جنيه، وذلك عن أشهر إبريل ومايو ويونيو كما أن  حالات استحقاق المعاش خلال الفترة من 1/4/2023 وحتي 30/6/2023 ستستفيد من الزيادة إعتباراً من تاريخ استحقاق المعاش.

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