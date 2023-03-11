ورم في الدم.. طبيب الزمالك يكشف تفاصيل مرض شيكابالا

كشف محمد أسامة طبيب نادي الزمالك، عن تفاصيل الحالة المرضية لـ محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وكان تقارير إعلامية نقلًا عن قناة الزمالك، قد أكدت إصابة شيكابالا بورم في الدم بنسبة 36%.

وقال أسامة في تصريحات لقناة نادي الزمالك، أن حالة شيكابالا في تحسن مستمر بشكل أفضل من البداية، نافيًا التقارير التي صدرت عن قناة النادي بإصابته بورم في الدم.

وذكر أسامة أن شيكابالا لديه برد ورشح ويعاني من الإجهاد، ولا صحة لإصابته بورم في الدم، حيث شعر اللاعب بإجهاد بعد آخر مباراة شارك بها، ليتطور الأمر لشعوره بإجهاد كلي.

وشدد طبيب الزمالك أن شيكابالا خضع لتحليل للكشف عن فيروس كورونا، وجاءت نتيجته سلبية، فيما خضع لتحاليل أخرى أظهرت معاناته من التهابات، وينتظر نتيجة تحليل أخرى خاصة بكورونا.