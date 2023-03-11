آخرهم بلجيكا.. تعرف على دول حظرت تطبيق تيك توك

قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو يوم الجمعة إنه لن يُسمح لموظفي الحكومة الاتحادية البلجيكية من الآن استخدام تطبيق تيك توك للمقاطع المصورة المملوك للصين على الهواتف الخاصة بعملهم.

ولطالما أكدت شركة "بايت دانس" المالكة لتطبيق تيك توك أنها لا تشارك البيانات مع الحكومة الصينية، وأن بياناتها غير محفوظة في الصين، ناهيك عن رفضها الاتهامات بأنها تجمع بيانات مستخدمين أكثر من شركات التواصل الاجتماعي الأخرى، وتصرّ على أنها تدار بشكل مستقل من قبل إدارتها الخاصة.

وفي التقرير التالي يستعرض "صدى البلد" أبرز الدول التي قررت حظر تطبيق تيك توك:

باكستان

فرضت السلطات الباكستانية حظرًا مؤقتًا على تيك توك أربع مرات على الأقل منذ أكتوبر 2020، مشيرة إلى مخاوف من أن التطبيق يروّج لمحتوى غير أخلاقي.

أفغانستان

حظرت قيادة طالبان الأفغانية تطبيق تيك توك ولعبة ببجي (PUBG) عام 2022، بحجة حماية الشباب من "التضليل".

الهند

عام 2020 فرضت الهند حظرًا جزئيًا على تيك توك وعشرات التطبيقات الصينية الأخرى، بما في ذلك تطبيق المراسلة وي تشات بسبب مخاوف تتعلّق بالخصوصية والأمن.

وجاء الحظر بعد وقت قصير من اشتباك بين القوات الهندية والصينية على حدود الهيمالايا المتنازع عليها أسفر عن مقتل 20 جنديًا هنديًا وإصابة العشرات.

وتمّ منح الشركات فرصة للرد على الأسئلة المتعلقة بمتطلبات الخصوصية والأمان، لكن الحظر أصبح دائمًا في يناير 2021.

تايوان

في ديسمبر 2022، فرضت تايوان حظرًا في القطاع العام على تيك توك بعد أن حذّر مكتب التحقيقات الفيدرالي من أن التطبيق يشكل خطرًا على الأمن القومي.

ولا يُسمح للأجهزة الحكومية، بما في ذلك الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية، باستخدام برامج صينية الصنع، التي تشمل تطبيقات مثل "تيك توك"، أو ما يعادله الصيني "Douyin"، أو "Xiaohongshu"، وهو تطبيق محتوى صيني لمحتوى نمط الحياة.

الولايات المتحدة

الشهر الماضي، منح البيت الأبيض الهيئات الحكومية الأمريكية 30 يوما للتأكد من عدم وجود التطبيق على أي من الأجهزة التابعة الفيدرالية.

و قررت ولايتا نيوجيرسي وأوهايو، فى يناير الماضى، حظر تطبيق تيك توك على الأجهزة الحكومية .

كما أصدر مجلس النواب الأمريكى، في ديسمبر من العام الماضى، مذكرة يحث فيها على ضرورة حذف التطبيق هواتف المشرعين والموظفين في مجلس النواب الأمريكى، بذريعة المخاطر الأمنية.

كندا

أعلنت كندا أن الأجهزة التي تمنحها الحكومة يجب ألا تستخدم تيك توك، قائلة إنها تمثّل خطرًا "غير مقبول" على الخصوصية والأمان. وسيتمّ أيضًا حظر الموظّفين من تنزيل التطبيق في المستقبل.

الاتحاد الأوروبي

فرض البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي، وهي ثلاث هيئات كبرى في الاتحاد الأوروبي، حظرًا على تيك توك على أجهزة الموظفين.

ويدخل الحظر الذي فرضه البرلمان الأوروبي حيّز التنفيذ في 20 مارس. وأوصى القرار المشرعين والموظفين بإزالة التطبيق من أجهزتهم الشخصية.

بلجيكا

قال رئيس وزراء بلجيكا إن مجلس الأمن القومي البلجيكي حذر من المخاطر المرتبطة بالكميات الكبيرة من البيانات التي جمعها تيك توك المملوك لشركة بايت دانس الصينية، وكون أن الشركة ملزمة بالتعاون مع أجهزة المخابرات الصينية.

وقال رئيس الوزراء في بيان "هذا يجعل من المنطقي منع استخدام تيك توك على الهواتف التي توفرها الحكومة الاتحادية. يجب تغليب سلامة معلوماتنا".