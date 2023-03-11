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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قد تسبب الإجهاض.. عشبة طبيعية احترسي من تناولها أثناء الحمل

الحمل
الحمل

خلص الباحثون إلى أن الإفراط في استهلاك عشبة القمح يمكن أن يؤدي إلى آثار جانبية ضارة أثناء الحمل لذلك ، يجب أن تستهلك كميات صغيرة من عصير أو مسحوق عشبة القمح. 
 

كشف موقع هيلثي فيما يلي بعض الأسباب التي تدفعك إلى الامتناع عن تناول الكثير من عشبة القمح:

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1. تجنب مخاطر العدوى

عادة ما يحصد المزارعون نبات القمح الصغير في التربة ، ثم يتم تحويل العشب إلى مسحوق أو عصير.
يجب على النساء الحوامل الامتناع عن تناول عصير عشبة القمح ، لأنه يحتوي على مخاطر أكبر في احتوائه على التلوث البكتيري والعفن.

يمكن أن يؤدي تناول عصير أو مسحوق عشبة القمح أثناء الحمل إلى زيادة خطر إصابة طفلك الذي لم يولد بعد بعدوى مميتة ، والتي يمكن أن تؤدي إلى تعقيدات الولادة. 

 

2. التعرض  لاختلال التوازن الغذائي

نظرًا لأن عصير عشبة القمح له تأثير مسهل ، فإنه يمكن أن يؤدي إلى الإسهال الشديد أو القيء أثناء الحمل. يؤدي القيء المستمر إلى فقدان العناصر الغذائية الحيوية من الجسم ويؤدي إلى اختلال التوازن الغذائي.

يمكن أن يؤدي انخفاض محتوى الفيتامينات والمعادن في جسمك أيضًا إلى إعاقة معدل نمو الجنين.

3. التعرض لمخاطر الإجهاض

يمتلك عصير عشبة القمح تأثيرات إزالة السموم ويطرد السموم من الجسم.
ولكن ، يمكن أن تؤدي تأثيرات إزالة السموم أيضًا إلى الإجهاض المفاجئ أو التسبب في مضاعفات للجنين الذي لم يولد بعد.
 

4. ردود الفعل التحسسية

نظرًا لأن عشبة القمح تنمو في ظروف رطبة ، فقد تحتوي على بكتيريا وعفن ضار. وعندما تستهلك عشبة ملوثة ، فقد تعاني من غثيان وتورم شديد.
بمجرد مواجهة أي من علامات الحساسية مثل خلايا النحل أو تورم الحلق أو الصداع ، اتصل بالطبيب على الفور.
يجب أيضًا تجنب عشبة القمح إذا كنت تعاني من عدم تحمل الغلوتين

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