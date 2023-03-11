302 محضرا للمخالفين بالأسواق والمخابز بدمياط

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، برئاسة على الغزاوى مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط ،بشن حملات متواصلة على مدار هذا الأسبوع، أسفرت عن تحرير 226 محضر بعد رصد مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار و إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة واخفا ء مخازن تابعة لمحال وعدم الإعلان عنها .

كما أسفرت الحملات عن رصد ٧ اوكازيون وهمى غير معتمد بدون الاحتفاظ على الفواتير الدالة عن الأسعار..

تم تحرير المحاضر الازمه للمخالفين تمهيدا للعرض على النيابه العامه لمباشرة التحقيق.

يأتى ذلك في إطار جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية لمتابعة الموقف الخاص بالسلع بالأسواق والتأكد من توافرها بأسعارها المقررة والتصدى لأى محاولات لاحتكار السلع او التلاعب بتلك المنظومة.