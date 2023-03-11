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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قبل رمضان .. كيلو اللحوم البلدي بـ 160 جنيها بمنافذ وزارة الزراعة

صدى البلد

أعلنت وزارة الزراعة، أنه سيتم حشد جهود قطاع الخدمات والإنتاج من أجل إنتاج سلع بأسعار منخفضة، لتصل نسبة الانخفاض من 20% لـ 40% فى السلع، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين خلال شهر رمضان الكريم، وبذلك تساهم الوزارة فى خفض الأسعار من خلال طرح سلع بأسعار مخفضة بجميع المنافذ سواء الثابتة أو المتحركة.

عدد منافذ الزراعة 

ويصل عدد المنافذ الثابتة إلى 243 منفذا، منتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، ومنافذها المتحركة البالغ عددها 32 منفذا، تجوب القرى والمحافظات المختلفة

وينشر موقع “صدى البلد” عناوين منافذ وزارة الزراعة بالقاهرة والمحافظات.

منافذ محافظة القاهرة

- منفذ وزارة العدل - لاظوغلي - الديوان العام.

- منفذ العبور - السوق (توجد بها جملة لبيع الخضار والفاكهة).

- 3 منافذ باتحاد الشرطة بجوار سور نادي اتحاد الشرطة شارع صلاح سالم

- منفذ نادي دجلة طرة البلد

منافذ محافظة الجيزة

تغطي منافذ بيع منتجات الزراعة جميع مناطق الجيزة، ويوجد عدد كبير منها في منطقة الدقي، ويصل عددها إلى قرابة 27 منفذًا رئيسيا للوزارة، ويعد أشهرها:

- منافذ شارع نادي الصيد بجوار الهيئة العامة للاستصلاح الزراعي تطرح بها جميع أنواع الخضراوات واللحوم والأسماك والألبان وغيرها من المنتجات الغذائية كالعسل والمربات.

- منافذ الهرم وتوجد بها قرابة 5 منافذ وآخر بمركز البحوث بالجيزة.

وتوجد منافذ الهرم بمنطقة محطة المطبعة - شارع الهرم.

يوجد بها خضار وفاكهة وجميع المواد الغذائية.

- 5 منافذ بمدينة 6 أكتوبر وعنوانها  - الحي المتميز - سنتر 3.

توجد بها منافذ أسماك طازجة وخضار وفاكهة ولحوم ودواجن وجميع المواد الغذائية.

وقال سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة، إن المنافذ الثابتة والمتحركة تقدم المنتجات المختلفة، وعلى رأسها:  اللحوم والدواجن والألبان ومنتجاتها، وبيض المائدة، والأرز والبقوليات، والخضر والفاكهة الطازجة، وزيت الزيتون، والعسل والمربى، فضلا عن الأسماك الطازجة.

أسعار اللحوم بمنافذ الزراعة 

وسجلت أسعار اللحوم البلدي الطازجة فى منافذ وزارة الزراعة سعر 160 جنيهًا، في حين أن سعرها خارج المنافذ يبدأ من 220 جنيهًا.

تبدأ أسعار اللحوم المجمدة اليوم من 90 لـ100 جنيه، وسجل سعر اللحم الضأن 135 جنيها على حسب نوع اللحم، وسجلت الكبدة 135 جنيهًا، أما اللحم المفروم فوصل سعره إلى 150 جنيهًا، أما أسعار السجق فتسجل 90 جنيهًا، والشاورما تسجل سعر 120 جنيهًا 

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