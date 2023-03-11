7 أفلام تفشل فى تحقيق مليون جنيه أمس

تنافس أمس، الجمعة، على إيرادات شباك تذاكر السينمات المصرية، عدد من الأفلام المصرية، ونجحت تلك الأعمال فى حصد مبلغ 762450 جنيها، وفى السطور التالية نستعرض إيرادات ومراكز تلك الأفلام.

“أنا لحبيبي”

احتفظ فيلم “أنا لحبيبي” بطولة كريم فهمي بالمركز الأول، بعدما تمكن من تحقيق إيرادات فى شباك التذاكر أمس، وصلت إلى 195822 جنيها، وهو ما أهله للحصول على المركز الأول.

فيلم “أنا لحبيبي”، من إخراج هادي الباجوري، وتأليف محمود زهران، وتدور أحداثه حول قصة حب رومانسية تعيشها ليلى (ياسمين رئيس)، ولكن الكثير من الصعوبات تواجهها من أجل استمرار هذه العلاقة، بعد رفض والدتها ارتباطها بحبيبها.

“أخي فوق الشجرة”

وحقق فيلم “أخي فوق الشجرة” المركز الثانى حيث بلغت إيراداته 181594 جنيها.

“أخي فوق الشجرة” بطولة رامز جلال، إضافة إلى كل من الفنانين نسرين طافش وتارا عماد، ومحمد ثروت، وحمدى الميرغنى، وتأليف لؤى السيد، والفيلم من إخراج محمود كريم، جاء بالمركز الثاني فى شباك التذاكر منذ طرحه.

وتدور أحداث فيلم رامز جلال الجديد، حول شاب انطوائي يعيش حياة صحية منظمة، ولكن دخول توأمه بهاء الذي لم يكن يعلم بوجوده حياته يقلبها رأسا على عقب فى إطار من الكوميديا.

“نبيل الجميل”

فيلم “نبيل الجميل أخصائى تجميل” للفنان محمد هنيدى جاء في المركز الثالث، بعدما حقق ليلة أمس إيرادات بلغت 158872 جنيه

“نبيل الجميل أخصائي تجميل” بطولة محمد هنيدى ونور ومادلين طبر وأحمد فؤاد سليم ورحمة أحمد ومحمد سلام ومحمود حافظ وحجاج عبد العظيم، تأليف أمين جمال محمد محرز، إخراج خالد مرعي.

وتدور أحداثه حول نبيل طبيب التجميل الناجح، ومواقف كوميدية بينه وبين بطلات العمل نور والفنانة مادلين طبر ورحمة أحمد.

“شلبي”

بفارق ليس بكبير عن فيلم “المطاريد”، جاء فيلم “شلبي” في المركز الرابع، بعدما حقق 103421 جنيه.

تدور الأحداث حول الشاب صابر “كريم محمود عبد العزيز”، الذي يعمل في بيت رعب في أحد الملاهي، ويحقق حلمه بتصميم دمية ماريونيت يطلق عليها اسم شلبي، وسرعان ما يخوض صابر أحداثا مشوقة برفقة أصدقائه وجيرانه أثناء تحضير عرض للدمى وسعيهم لتحقيق الشهرة.

يشارك في فيلم “شلبي” العديد من الفنانين، منهم: كريم محمود عبد العزيز، وبيومي فؤاد، وروبي، وحاتم صلاح، وسليمان عيد، ومحمد رضوان، ونانسي صلاح، والطفلة لافينيا نادر، ويظهر المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة كضيف شرف، والفيلم من تأليف مصطفى حمدي، وتحت قيادة المخرج بيتر ميمي.

المطاريد

فيما أحتل فيلم “المطاريد” المركز الخامس بعدما حقق 87271 جنيه ليلة أمس.

تدور أحداث “المطاريد” في إطار كوميدي حول صلاح (أحمد حاتم) الذي يعود من أمريكا بعد وفاة والده ليبيع أملاكه في الأرياف، بما فيها نادي كرة القدم.

ويشارك في بطولة الفيلم إياد نصّار، وتارا عماد، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، ومحمود الليثي، ومحمود البزاوي، وحسن مالك، وطه الدسوقي، ومحمود الليثي، ودنيا سامي، ومصطفى غريب، ومحمد مولى، من تأليف صلاح الجهيني وعزت أمين، منتج منفذ محمد نصّار، وإخراج ياسر سامي.

“جروب الماميز”

فيلم “جروب الماميز” جاء فى المركز السادس، حيث حقق إيرادات وصلت إلى 19125 جنيه .

العمل تدور أحداثه فى في إطار كوميدي اجتماعي، حين يجمع جروب للواتس أب خاص بالمدرسة ثلاث أمهات من ثلاث طبقات اجتماعية مختلفة، حيث تعاني مريم ونادية من علاقات سيئة مع أبنائهما، فتقرر هنا، ملكة جمال مصر السابقة، مساعدتهما للتقريب بينهما وبين أبنائهما، والفيلم من بطولة روبي ويسرا اللوزي.

“اتنين للإيجار”

فيلم “اتنين للإيجار” احتل المركز السابع بعدما حقق ليلة أمس 16345 جنيه ، والعمل من بطولة بيومي فؤاد ومحمد ثروت وناهد السباعي ومحمد لطفي وميرهان حسين وثراء جبيل وإيمان السيد وسلوى محمد علي وليلي عز العرب وعارفة عبد الرسول وسامي مغاوري وإيناس مكي وناجي سعد.