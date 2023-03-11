دراسة: تناول وجبة واحدة يزيد الوزن ..تفاصيل

إستعرضت مقدمة برنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي إم سي الفضائية نتائج دراسة بحثية عن خطورة عدم تناول الثلاث وجبات الرئيسة خلال اليوم سواء بأسباب العمل أو الأشخاص الراغبين في إنقاص الوزن من خلال تقليل عدد الوجبات .

وأضافت أن جسم الانسان يحتاج لتناول من 3 وجبات إلى 5 وجبات يوميا 3 رئيسة و 2 سناكس وغير ذلك من قلة عدد الوجبات ينعكس بالسلب على صحة الجسم بشكل عام والقلب والمخ وخلايا الجسم وتقلل فرص حرق الدهون وإنقاص الوزن .

وتابعت أن الموقع الطبي ساينس ألرت أشار إلى أن تناول وجبة واحدة ضار بالجسم ويعيق عملية حرق الدهون وذلك لأن تناول أكثر من وجبة حتى لو في صورة فاكهة وخضروات أو زبادي يعطي اشارات للجسم بالحرق وعدم تناول الوجبات بإنتظام يجعل الجسم يقوم بعمليات تخزين للدهون .