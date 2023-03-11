على طريق الكباش..الشعر والفنون الشعبية "معا" في سماء الأقصر

على طريق الكباش ووسط جمهور كبير، تألق الشاعر الدكتور أبو الفضل بدران في أمسية شعرية أقيمت في اليوم الثاني من المؤتمر الدولي العاشر في (التخطيط، الدراسات المستقبلية والتنمية المستدامة والمتكاملة) بمكتبة مصر العامة على مشارف طريق الكباش وحضرها جمهور كبير.

أنشد الشاعر محمد أبو الفضل بدران (الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة السابق) بعض قصائده بالعامية المصرية التي تتحدث عن الوطن وعن مصر كما شارك الشاعران أحمد الشباط وعبيد أبو الري بمقطوعات شعرية من فن الواو مع فرقة الفنون الشعبية وفرقة الفنون بجامعة الأقصر.

وكانت إحياء للفنون الشعبية التي تزخر بها محافظات الصعيد وأنصت الجمهور لمقطوعات من السيرة الهلالية.