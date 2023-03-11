ديربي معتاد.. نجم الأهلي السابق يضع روشتة الفوز على صن داونز.. تفاصيل

تحدث خالد جاد الله لاعب خط وسط الأهلي السابق عن مواجهة صن داونز في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال جاد الله في تصريحات إذاعية صباح اليوم السبت في برنامج "طويلة وعالية" مع هاني حتحوت عبر إذاعة الشباب والرياضة "مواجهة الأهلي وصن داونز صعبة، منافس قوي وصعب ويقدم مباريات صعبة جدا".



وتابع "مباراة الأهلي وصن داونز أصبحت ديربي تعودنا عليه آخر 3 سنوات، هناك بعض الملاحظات يجب على لاعبي الأهلي الانتباه لها".



وأضاف "المباراة ستقام عصرًا وهو موعد غير معتاد للاعبي الأهلي، بجانب أن صن داونز أقام المباراة على ملعب واسع، وهذه نقطة يجب أن ننتبه لها".



وواصل "عندما تستقبل هدف خارج ملعبك تقرر اإغلاق خطوطك، ولكن في ملعب واسع مثل هذا سيحتاج الأمر لمجهود مضاعف وبذل جهد كبير للارتداد السريع من الهجوم للدفاع، بجانب غلق الدفاعات في وقت قليل".



وأردف "أفضل ميزة عند لاعبي صن داونز هو تحرك لاعبي خط الوسط المهاجمين بدون كرة بشكل جيد جدا".



واختتم خالد جاد الله "الفرصة الي هتيجي لازم تستغلها علشان خاطر دي ممكن متتكررش، الثلاثي الأنسب في مباراة صن داونز، حمدي فتحي وديانج ومروان عطية الأفضل لبدء المباراة".