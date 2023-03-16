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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

15 حلقة.. حنان مطاوع تنشر البرومو الأول لمسلسلها الجديد وعود سخية

حنان مطاوع
حنان مطاوع

طرحت منذ قليل الفنانة حنان مطاوع البرومو التشويقي الأول لمسلسلها الجديد وعود سخية والمفترض عرضه خلال شهر رمضان القادم.

وشهد البرومو الأول لحنان مطاوع العديد من الأزمات التى تتعرض لها “سخية" حنان مطاوع وتحاول أن تحصل على حقوقها فى إطار من الدراما والتشويق.

 

حنان مطاوع وتفاصيل مشاركتها فى رمضان 

وتخوض "حنان" السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "وعود سخية" من تأليف أحمد صبحي وإخراج أحمد حسن وإنتاج ممدوح شاهين.

 وقالت حنان في بيان لها، إن دورها في العمل مفاجأة، لافته إلى أنها تجسد دور فتاة تدعى "سخية" ويحدث لها تحولات كبيرة في شخصيتها بسبب الظلم والقهر التي ستتعرض له خلال الأحداث، مشيرة إلى انه دور جديد ومختلف بالنسبة لها، معربة عن تحمسها الشديد لعرض العمل خلال موسم رمضان ومتابعة ردود أفعال جمهورها التي تحرص على معرفة رأيه في كل عمل فني لها.

 

حنان مطاوع تشارك فى سره الباتع

من جهة أخرى، تشارك حنان مطاوع، أيضًا في مسلسل سره الباتع، ويعرض العمل في السباق الرمضاني 2023، وتقدم حنان شخصية ريفية تحب أحمد السعدني خلال أحداث العمل، ويضم العديد من النجوم أبرزهم، أحمد فهمي، ريم مصطفى، حسين فهمي، محمود قابيل، شمس الكويتية، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف وإخراج خالد يوسف وعن رواية الكاتب الراحل يوسف إدريس.

الفنانة حنان مطاوع وعود سخية شهر رمضان سره الباتع

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