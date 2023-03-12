سعر الدولار فى 10 بنوك اليوم الأحد 12-3-2023

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 12 مارس 2023 وفقا لآخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد فى بنك مصرف أبوظبى الاسلامي نحو 30.88جنيه للشراء و 30.93جنيه للبيع مقابل30.77جنيه سعر إغلاق الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع بارتفاع قدره 16قرشا.



سعر الدولار فى البنك المركزي اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد فى البنك المركزي المصرى نحو 30.83جنيه للشراء و 30.94 جنيه للبيع مقابل 30.77 جنيه للبيع سعر إغلاق الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع بارتفاع قدره 17 قرشا.

أسعار الدولار فى مصر اليوم



سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد فى بنوك (التجارى الدولي CIB، أبوظبي التجاري،الإسكندرية، فيصل الإسلامى، الامارات دبي الوطني،المصري للتنمية الصادرات، قطر الوطنيQNB ،المصرف المتحد، كريدى اجريكول ،قناة السويس،الكويت الوطني،المشرق، إتش أس بى سى HSBC، بلوم نحو 30.83جنيه للشراء و 30.93جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد فى بنك ميد بنك نحو 30.80جنيه للشراء و 30.88 جنيه للبيع مقابل 30.77جنيه للبيع الأحد الماضي بزيادة 11 قرش .

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد فى بنوك ( الأهلي المتحد ،المصرف العربي الدولي )نحو 30.78جنيه للشراء و 30.88جنيه للبيع .



سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد فى بنوك ( الأهلى ،مصر ،التنمية الصناعية) نحو 30.73جنيه للشراء و 30.83جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء الدولار



ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكى اليوم الأحد مسجلا 30.88جنيه للشراء.

وتراجعت العقود الآجلة للجنيه المصري مقابل الدولار إلى 38 جنيها لكل واحد دولار، وذلك لمدى الـ12 شهرا ذات التسليم نهاية العام، بالتزامن مع حالة القلق لدى مستثمري المشتقات المالية.

كما تراجعت العقود الآجلة للجنيه المصري أمام الدولار ذات المدى الشهري إلى 32.4 جنيه، متأثرة بالهبوط التدريجي في سعر الصرف المحلي أمام الدولار.



خطاب رئيس الفيدارلى أمام الكونجرس



وأعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول إن الفيدرالي جاهز لتسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة إن اقتضت الحاجة.

وأضاف باول في شهادته مساء الثلاثاء الماضي أمام الكونجرس أن "ذروة أسعار الفائدة ستكون أعلى من توقعاتنا السابقة".

وحذر باول يوم من أن أسعار الفائدة من المرجح أن تتجه أعلى مما توقعه صناع السياسة في البنك المركزي.

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي ثماني مرات خلال العام الماضي إلى المستوى المستهدف الحالي بين 4.5% -4.75%.