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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اشترى الشبكة.. أسعار الذهب اليوم الأحد 12-3-2023

الذهب
الذهب

ينشر موقع “صدى البلد”، أسعار الذهب تعاملات  اليوم في مصر، الموافق الأحد 12-3-2023، من خلال نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لاتمام عمليات الشراء والبيع.

 

يسعي الكثير من المواطنين إلى معرفة أسعار الذهب  اليوم الأحد خاصة أن العديد منهم يستعد لشراء الشبكة كما أن البعض الأخر يتجه لشراء للذهب بهدف الاستثمار.

سعر الذهب عيار 21 و18 اليوم الأحد


ويعد الذهب ملاذ آمن للكثيرين في ظل اضطراب الأسواق كما أن المعدن الأصفر مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء فى مصر او بباقي الدول العربية.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري


عيار 24 بيع 2,114 شراء 2,126
عيار 22 بيع 1,938 شراء 1,949
عيار 21 بيع 1,850 شراء 1,860
عيار 18 بيع 1,586 شراء 1,594
عيار 14 بيع 1,233 شراء 1,240
عيار 12 بيع 1,057 شراء 1,063
الاونصة بيع 65,754 شراء 66,110
الجنيه الذهب بيع 14,800 شراء 14,880
الكيلو بيع 2,114,286 شراء 2,125,714
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

وتشهد أسعار الذهب منذ بداية 2023 حالة من التذبذب لين الارتفاع والانخفاض ليستقر اليوم الأحد عند 2109 اجرام الذهب عيار 24 وهو الأعلي قيمة داخل الأسواق المصرية.

 

سعر الذهب بالمصنعية


وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.


أسعار الذهب عالميا


تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات يوم الأحد، وخسرت أكثر من 1.2 دولار في المعاملات الفورية.
 

وبحلول الساعة 09:38 صباحاً بتوقيت الإمارات، انخفض المعدن الأصفر بنسبة 0.07% أو ما يعادل 1.25 دولار ليصل إلى 1829.56 دولار للأونصة.


ونزلت عقود الذهب تسليم أبريل 2023 بنسبة 0.08% او ما يوازي 1.4 دولار لتصل إلى 1833.35 دولار للأونصة.
 

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة بنسبة 0.9% إلى 19.98 دولار، وهبط البلاديوم 0.54% إلى 1364.5 دولار، في حين تراجع البلاتين 0.99% إلى 937.25 دولار.

أسعار الذهب اسعار الذهب اليوم سعر الذهب عيار 21 عيار 21 عيار 18 الجنيه الذهب عيار 24 سعر جرام الذهب سعر الذهب عيار 21

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