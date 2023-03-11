ناسا تحذر من كويكب عملاق يقترب بسرعة كبيرة إلى الأرض.. فيديو

ناسا تحذر من كويكب عملاق يقترب بسرعة كبيرة من الأرض

قدمت مذيعة صدي البلد “رينال عويضة” تغطية اخبارية عن وكالة ناسا تحذر من كويكب عملاق يقترب بسرعة كبيرة من الأرض



وكالة ناسا الأمريكية لعلوم الفضاء أعلنت أنه من خلال عمليات البحث المستمر، اكتشف بعض العلماء بها اقتراب كويكب عملاق يقارب حجمه ناطحات السحاب من الأرض.

وعن الوقت الذي من المفترض أن يقترب هذا الكويكب فيه من الأرض، فهو مطلع الأسبوع المقبل وبالتحديد يوم الثلاثاء، وكانت ناسا قد رصدت هذا الكويكب لأول مرة في 2 فبراير من هذا العام وظلت تراقبه.

ويسمى هذا الكويكب 2023 سم، وهو عبارة عن صخرة سريعة جدا خاصة مع النظر لحجمها، وفي العموم تسافر معظم الكويكبات ما بين 25000 و 40000 كيلومتر في الساعة.

ويبلغ طول هذه الصخرة حوالي 180مترًا ، أي ما يقرب من طول برج بي تي في لندن، وتتوقع ناسا أن يتجاوز هذا الكويكب كوكبنا بسرعة مذهلة قد تبلغ 50474 كيلومترًا لكل منها. ساعة (31363 ميلاً في الساعة) في 14 مارس.

ولكن ماذا يحدث في حالة اقتراب هذا الكويكب من الأرض أكثر من اللازم؟

تتوقع ناسا أنه إذا اقترب الكويكب أكثر من اللازم ممرالأرض، فقد يتسبب في بعض الأضرار الجسيمة للكوكب وربما يعرض حياة البشر للخطر.

ولكن توقعات علماء ناسا أنه في أقرب نقطة لها من المقرر أن تصل الصخرة إلى مسافة 3.94 مليون كيلومتر من سطح الأرض، وهي مسافة آمنة جدًا.

في الواقع أنه ازداد خلال الفترة الأخيرة نشاط الكويكبات التي تقترب من الأرض، وأصبح لا يمر أسبوع دون أن يكون هناك أنباء عن كويكب عملاق يقترب من الأرض بشدة أو في مجال تصادم بالكوكب.

فهل نحن على أعتاب كارثة طبيعية جديدة تنضم للنشاط الزلزالي الموجود حالياً في معظم العالم، أم يمر الأمر بسلام؟

