سيرينو وآخرين.. صن داونز يعلن استبعاد 10 لاعبين عن مواجهة الأهلي

أعلن نادي صن داونز الجنوب أفريقي، استبعاد 10 لاعبين من خوض المباراة أمام الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.

واستبعد صن داونز، الأوروجواياني سيرينو الذي كان قريبًا من الانتقال للأهلي في وقت سابق، إضافة إلى كلا من: مابوي، كابينجا، موخليسي، زونجو، أبوبيكر، موتوبا، كويتزي، كوتمويلا ودي رويك.

وأعلن رولان موكوينا المدير الفني لنادي صن داونز الجنوب أفريقي عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.

جاء تشكيل صن دوانز كالتالي :-

حراسة المرمى: ويليامز

خط الدفاع: كيكانا، موادو، مافيلا، موديبا.

خط الوسط: موكوينا، أليندي، زواني.

خط الهجوم: موليلا، مياما، شالولي.

كان المدير الفني للنادي الأهلى كولر أعلن التشكيل الذي سيخوض به المباراة.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد عبدالمنعم وعلي معلول وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وأحمد قندوسي

بيرسي تاو وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.