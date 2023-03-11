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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية: حل المعوقات لاستكمال فرع نادي الاتحاد السكندري الجديد

محافظ الاسكندرية
محافظ الاسكندرية يلتقي برئيس نادي الاتحاد

التقى اليوم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مع محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى و بحضور جاسر شمس المدير التنفيذي لبحث و إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص المرحلة الثانية لمشروع فرع النادى.


وقدم محمد مصيلحى شكره وتقديره للواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الذى أصدر توجيهاته  بحل جميع المعوقات التي تواجه هذا المشروع  وبدأ الأعمال فوراً خلال هذا الشهر.

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وأوضح محمد مصيلحى للمحافظ الأهمية الكبيرة لمشروع أستكمال منشآت فرع النادى بسموحة والذى يأتي في مقدمة اهتمامات مجلس إدارة النادى و خاصة خلال المرحلة القادمة، مما سيساهم بشكل كبير في زيادة موارد زعيم الثغر ، و كذلك إضافة منشآت رياضية ستكون بمثابة نقله كبيرة للمنشآت الرياضية بنادى الاتحاد السكندرى لتُلبى جميع أحتياجات و متطلبات فرق النادى و أعضائه الكرام.


و أشاد محمد مصيلحى رئيس النادى بالمجهودات الكبيرة التي يبذُلها معالى المحافظ منذ توليه قيادة المحافظة للنهوض بها، وأثنى كثيراً على موقف المحافظ في هذ الملف، مؤكداً على الدعم والمساندة الدائمة من جانب محافظ الاسكندرية لنادى الاتحاد السكندرى صاحب الشعبية والجماهيرية الكبيرة داخل المحافظة مُتمنياً كل التوفيق لمعاليه خلال المرحلة المقبلة.

الاسكندرية الاتحاد السكندري محمد مصيلحي محافظ الاسكندرية نادي الاتحاد السكندري اللواء محمد الشريف

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