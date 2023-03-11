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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

انطلاق الأسبوع المائي بمياه الإسكندرية لرفع الوعى بترشيد الاستهلاك

صدى البلد

أعلنت شركة مياه الإسكندرية انطلاق الأسبوع المائي للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه والمقامة في الفتره من 10 إلى 16 مارس الجاري تحت شعار "كل نقطة بتفرق".

يأتي ذلك في إطار الحملة القومية التي أطلقتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالتنسيق مع مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات الدينية لرفع الوعي المائي ونشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها تزامناً مع اليوم العالمي للمياه.

تتضمن الفعاليات العديد من الأنشطة التوعوية والألعاب التفاعلية للأطفال مثل لعبة "السلم والثعبان" و "بنك الحظ" و "مسرح العرائس"، لما لها من أثر عظيم فى رفع الوعى المائي، وكذا الندوات والمؤتمرات بالجمعيات الأهلية والمصالح الحكومية والمعاهد الأزهرية، وعقد دروس دينية بمختلف دور العبادة عن ترشيد استهلاك المياه، وورش عمل لإصلاح أعطال السباكة الخفيفة، كما قامت سيارات خدمة العملاء المتنقلة  بعرض كافة الخدمات التي تقدمها الشركة للمواطنين.

كما أكّد المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، علي دور الشركة في توعية الشباب والنشىء لزيادة الوعي والإستخدام الآمن للمياه حسب توجيهات الدولة للحفاظ علي كل قطرة مياه.

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي استهلاك المياه سيارات خدمة العملاء المتنقلة كل نقطة بتفرق

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