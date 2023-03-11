عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

10 محافظات تحت وطأة الحسومات.. تفاصيل النوة الأشرس خلال العام وموعدها بالتحديد

صدى البلد

تتعرض البلاد للعديد من النوات على مدار العام، منها البسيط ومنها الشرس الذي يتطلب الحذر منه، من بينهم نوة الحسوم التي تعد الأشرس على الإطلاق، فما تفاصيل تلك النوة ولماذا تعتبر الأشرس خلال نوات الشتاء؟

txt

قلبها ميت| قصة سيدة نامت بين قطارين في الحوامدية.. ماذا حدث لها ؟

txt

بالرقم القومي على موبايلك.. اعرف قيمة معاشك بعد الزيادة وموعد صرفه من هنا

تفاصيل النوة الأشرس خلال العام 

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تأثر البلاد بنوة الحسوم التي ضربت مدينة الإسكندرية، وعدد من المحافظات الأخرى، حيث تتوقع الأرصاد أن تبلغ تلك النوة ذروتها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 14 مارس الجاري.

تعتبر نوة الحسوم هي النوة قبل الأخيرة التي تضرب محافظة الإسكندرية، وفق الخريطة الزمنية لنوات الشتاء 2023، ومن المتوقع أن تستمر تلك النوة على مدار 7 أيام متواصلة، وتعتبر النوة الأشرس حيث تتسم بهطول الأمطار متفاوتة الشدة، التي يصاحبها الرعد والبرق الشديدين.

بدء نوة الحسوم 

تبدأ نوة الحسوم، الإثنين المقبل 13 مارس، وتبلغ ذروتها يوم الثلاثاء 14 مارس، حيث تبدأ الأجواء الصعبة لنوة الحسوم، وتعتبر النوة قبل الأخيرة في الخريطة الزمنية لنوات الشتاء 2023، وتستمر الأجواء الشتوية العصيبة ليوم الأربعاء 15 مارس بنسبة سقوط أمطار 40%، على أن تتحسن الأجواء بعد ذلك.

10 محافظات تقع تحت تأثير نوة الحسوم

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار غزيرة رعدية، وثلوج على بعض المحاظات، في ذروة يوم الحسوم، الثلاثاء المقبل، حيث من المتوقع أن تضرب تلك النوة ما يقرب من 10 محافظات هي: 

«مرسى مطروح، الإسكندرية، كفر الشيخ، البحيرة، دمياط، الغربية، الشرقية، الدقهلية، القاهرة، الجيزة»

حالة الطقس خلال الايام المقبلة

تشهد البلاد خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعًا في درجات الحرارة في فترات النهار، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في ساعات الليل، حيث تصل درجات الحرارة الصغرى إلى 14 درجة، وفقًا لما كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تليفزيونية.

وتابعت: « من المتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى يوم الإثنين المقبل وستكون العظمى على القاهرة غدًا 29 درجة»، مضيفة أنه سيكون هناك نشاط للرياح مصحوب بأتربة في أقصى غرب البلاد في مطروح والسلوم، حتى تعود الأجواء الشتوي مرة أخرى مع مساء يوم الإثنين المقبل، وسوف نشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بسبب منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا.

النوة الأشرس خلال العام نوة الحسوم حالة الطقس خلال الأيام المقبلة الاسكندرية القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لصالح الهلال السوداني.. كاف يُعمق جراح الأهلي بقرار عاجل

قرار عاجل لـ إدارة الأهلي بعد الخسارة الثقيلة من صن داونز

طوله 114 كيلو.. مصر تشق أضخم نهر صناعي في العالم| تقرير تليفزيوني

48 ساعة وتنطلق العاصفة| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 6 أيام المقبلة

عاجل.. أول تعليق من كولر بعد هزيمة الأهلي أمام صن داونز بخماسية

2 كيلو ذهب.. محمود الليثي يظهر بإطلالة صادمة في فرح حسن شاكوش

بعد خماسية صن داونز .. جهاز فني مصري مرشح لقيادة الأهلي

هزيمة كارثية .. تعليق خالد الغندور على خسارة الأهلي أمام صن داونز

ترشيحاتنا

ضربني قدام الناس.. البلوجر إيفون نبيل تكشف تفاصيل الاعتداء عليها من طليقها

ميتا تحظر الكنديين من الوصول للأخبار على منصاتها بسبب قانون الدفع مقابل المحتوى

سموحة يتفوق على المقاولون بهدف حسين فيصل في الدوري المصري

قرار عاجل من الخطيب ضد كولر بعد خماسية صن داونز

شخصية وكرباج.. معلق شهير يُطالب «الخطيب» بعودة المدير الفني السابق لقيادة الأهلي

أقل سعر للزيرو.. أرخص سيارة أوتوماتيك في مصر | صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد زفافهم .. أول ظهور لـ حسن شاكوش وزوجته | شاهد

بائعة مناديل تثير تعاطف رواد السوشيال ميديا .. شاهد قصتها

رمضان أسهل .. طريقة تخزين البانيه الجاهز على القلي

لحماية البيئة .. هندي يسافر 7 آلاف كيلو على دراجة في 140 يومًا

فيديو

تحذير صادم.. الباحث الهولندي يؤكد وقوع زلزال خلال مارس|فيديو

يا دوب طلعت معاه | تفاصيل مثيرة في التحرّش بطالبة إعدادي بالبحيرة

طبيب الزمالك ينفي مرضًا خطيرًا عن شيكابالا | فيديو

فنانة شهيرة تكتشف خيانة زوجها .. والأخير يعلق برد صادم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

دينا يحيى

دينا يحيى تكتب.. القانون لا يحمي المغفلين

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

اﻟﻤﺰﻳﺪ