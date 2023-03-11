10 محافظات تحت وطأة الحسومات.. تفاصيل النوة الأشرس خلال العام وموعدها بالتحديد

تتعرض البلاد للعديد من النوات على مدار العام، منها البسيط ومنها الشرس الذي يتطلب الحذر منه، من بينهم نوة الحسوم التي تعد الأشرس على الإطلاق، فما تفاصيل تلك النوة ولماذا تعتبر الأشرس خلال نوات الشتاء؟

تفاصيل النوة الأشرس خلال العام

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تأثر البلاد بنوة الحسوم التي ضربت مدينة الإسكندرية، وعدد من المحافظات الأخرى، حيث تتوقع الأرصاد أن تبلغ تلك النوة ذروتها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 14 مارس الجاري.

تعتبر نوة الحسوم هي النوة قبل الأخيرة التي تضرب محافظة الإسكندرية، وفق الخريطة الزمنية لنوات الشتاء 2023، ومن المتوقع أن تستمر تلك النوة على مدار 7 أيام متواصلة، وتعتبر النوة الأشرس حيث تتسم بهطول الأمطار متفاوتة الشدة، التي يصاحبها الرعد والبرق الشديدين.

بدء نوة الحسوم

تبدأ نوة الحسوم، الإثنين المقبل 13 مارس، وتبلغ ذروتها يوم الثلاثاء 14 مارس، حيث تبدأ الأجواء الصعبة لنوة الحسوم، وتعتبر النوة قبل الأخيرة في الخريطة الزمنية لنوات الشتاء 2023، وتستمر الأجواء الشتوية العصيبة ليوم الأربعاء 15 مارس بنسبة سقوط أمطار 40%، على أن تتحسن الأجواء بعد ذلك.

10 محافظات تقع تحت تأثير نوة الحسوم

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار غزيرة رعدية، وثلوج على بعض المحاظات، في ذروة يوم الحسوم، الثلاثاء المقبل، حيث من المتوقع أن تضرب تلك النوة ما يقرب من 10 محافظات هي:

«مرسى مطروح، الإسكندرية، كفر الشيخ، البحيرة، دمياط، الغربية، الشرقية، الدقهلية، القاهرة، الجيزة»

حالة الطقس خلال الايام المقبلة

تشهد البلاد خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعًا في درجات الحرارة في فترات النهار، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في ساعات الليل، حيث تصل درجات الحرارة الصغرى إلى 14 درجة، وفقًا لما كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تليفزيونية.

وتابعت: « من المتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى يوم الإثنين المقبل وستكون العظمى على القاهرة غدًا 29 درجة»، مضيفة أنه سيكون هناك نشاط للرياح مصحوب بأتربة في أقصى غرب البلاد في مطروح والسلوم، حتى تعود الأجواء الشتوي مرة أخرى مع مساء يوم الإثنين المقبل، وسوف نشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بسبب منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا.