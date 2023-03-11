هوج بول .. ظهور تطبيق جديد للنصب الإلكتروني وضحية يستغيث

كشف إسلام، أحد ضحايا تطبيق “gsg” والمُشابه لتطبيق “هوج بول”، تفاصيل النصب عليه.

وقال إسلام، أحد ضحايا تطبيق “gsg”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “آخر النهار”، المُذاع عبر فضائية “النهار”،: “هذا التطبيق عبارة عن منصة تبدأ بإيداع مبلغ 150 دولار أي ما يعادل 5 آلاف جنيه”، لافتا: “اتعامل مع التطبيق منذ شهر تقريبا وفوجئ بغلق التطبيق”

.وأضاف: “أرباح التطبيق كانت تصل إلى 7.5 دولار يوميا، وكان يشترط أن يقوم كل عضو بضم أعضاء جدد حتى لا تقل الأرباح”، معقبا: “قالوا لنا إذا قمت بإضافة شخصين قبل مرور شهر لن تقل الأرباح لمدة سنة”.

وأشار: “كلنا اشتغلنا على ده، وكله دخل في الموضوع ده وكلنا ضحايا لأننا كلنا استلفنا فلوس فكل واحد كان بيقنع أسرته أو أصدقائه بالدخول للتطبيق”، موضحا: “أنا كنت في جروب يضم 3000 شخص منضمين للتطبيق".

وأوضح: “كان فيه ناس بتعمل إيداع بمبلغ أكثر من 150 دولار”، مضيفا: “من 15 يوم كلنا عارفين كل واحد بيدخل 2 للتطبيق خلال 30 يوم، لكن قللوا الفترة دي وخلوها 15 يوم فقط، وبرروا ده عشان يتم التوسع، ومن هنا شعرت أن ده نصب، ورفضت أدخل حد للتطبيق”، مطالبا بضرورة تدخل الجهات المعنية والقبض على النصابين، والحفاظ على أموالهم، معقبا: “عايزين فلوسنا”.