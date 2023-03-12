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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس .. حظك اليوم الأحد 12 مارس 2023: حافظ على جسمك

برج القوس اليوم
برج القوس اليوم

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر)، يميل إلى أن يكون مطلوبًا بشدة في العمل لإنجاز بعض المهام الدقيقة، حيث يمكن الوثوق بهم لفعل كل شيء وبجدارة.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج القوس وحظك اليوم الأحد 12 مارس 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا.

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 11 مارس 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 10 مارس 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

توقعات برج القوس اليوم الأحد 12 مارس 2023

تشير توقعات الأبراج اليومية إلى أن جسمك قد يشعر بالخفة كالريشة بينما تحافظ على نظام غذائي صحي، قد لا تكون الموارد المالية مثيرة للإعجاب اليوم، لذا تجنب تبذير الأموال في الرحلات الترفيهية، قد تضطر إلى توخي الحذر إذا كنت تخطط لرحلة، من المحتمل أن تحقق المواعيد النهائية الصارمة التوازن بين العمل والحياة الخاصة بك. 

توقعات برج القوس اليوم في العمل

يمكن أن يؤدي الاستثمار في العقارات إلى عوائد جيدة، من المرجح أن يتحسن وضعك المالي في المرة القادمة، يمكن أن تؤدي الشراكات المالية أيضًا إلى مبادرات بناء الثروة.

برج القوس وحظك اليوم صحيًا

إنه اليوم المثالي لتحقيق أهداف لياقتك، قد تضطر إلى التفكير في الانضمام إلى روتين تمرين للحفاظ على الاتساق، قد تتسلل الأفكار المعرضة للتوتر إلى الداخل وستتعلم كيفية التعامل معها بمرور الوقت.

برج القوس وحظك اليوم في الحب

قد تهمل هذا الجانب من حياتك وتواجه تداعياته، حان الوقت لجذب شريكك قبل فوات الأوان، قد تضطر إلى وضع لفتة كبيرة للتعبير عما تعنيه لك.

توقعات برج القوس خلال الفترة المقبلة

قد تشعر برغبة في قضاء الوقت مع أطفالك اليوم، لذا حاول منحهم المودة وإظهار الرعاية لهم. 

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