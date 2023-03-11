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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

مدرب صن داونز يثير تلميحًا بشأن بيرسي تاو بعد الفوز على الأهلي

صدى البلد

أثنى مانكوبا منجيثي رئيس فريق كرة القدم بنادي صن داونز، على بيرسي تاو لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بعد مستواه الفني المميز خلال مواجهة اليوم في دوري أبطال أفريقيا.


قال مانكوبا في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لا أعلم شيئا عن إمكانية عودته إلى صن داونز، ولكنه قدم مستوى جيد جدا وكان مميزا في مباراة اليوم، لكننا كنا قادرين على إيقاف نسبة كبيرة من خطورته، وأعتقد أن تاو كان أفضل لاعبي الأهلي".


واختتم: "في النهاية بيرسي تاو لاعب جيد جدا ولكني لا  أعلم شيئا عن فكرة عودته لصن داونز".

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