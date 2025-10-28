وزارة المالية تطلق 6 عملات تذكارية احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير

أكد الدكتور شريف حازم منصور، مستشار وزير المالية للشؤون الهندسية، أن إصدار العملات التذكارية الخاصة بافتتاح المتحف المصري الكبير جاء نتيجة تعاون مشترك بين وزارة المالية وإدارة المتحف، بمشاركة أساتذة متخصصين في علوم المصريات.

وأضاف أن هذا التعاون يهدف لضمان خروج العملة في أبهى صورة تعكس قيمة هذا الحدث التاريخي.

اختيار أعظم القطع الأثرية كرموز للعملات

وأوضح شريف حازم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" على شاشة "القاهرة والناس"، أنه تم انتقاء أعظم القطع الأثرية لتكون رموزًا على العملات الجديدة.

وتم إصدار 6 فئات من العملات التذكارية هي: 1 جنيه، 5 جنيهات، 10 جنيهات، 20 جنيهًا، 50 جنيهًا، و100 جنيه، حيث تحمل كل فئة رمزًا خاصًا وقطعة أثرية مميزة من مقتنيات المتحف، مثل تمثال رمسيس الثاني، المسلة المعلقة، ومركبات الشمس.

تفاصيل الدفعة الأولى والأسعار

وأشار شريف حازم إلى أن الدفعة الأولى شملت 500 عملة فضية تحمل أرقامًا خاصة، ولم يتم بعد تحديد العدد النهائي للعملات الذهبية.

كما أوضح أن السعر النهائي للعملات سيتم تحديده وفقًا لحجم الذهب والفضة المستخدمين، بالإضافة إلى قيمة الحدث التاريخي نفسه.

طرق البيع والتوسع المستقبلي

وأكد المسؤول أن العملات التذكارية ستكون متاحة للبيع مباشرة عقب افتتاح المتحف عبر موقع إلكتروني خاص يسهل عملية الشراء والاقتناء. وأضاف: "في حال زيادة الإقبال، سيتم طرح مزيد من العملات التذكارية لتلبية الطلب، لضمان أن يتمكن جميع المهتمين من اقتنائها".