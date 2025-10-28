قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تكليف رئاسي بعلاج المدنيين من أسر الشهداء والمصابين مجانًا في مستشفيات وزارة الصحة
الرئيس السيسي يصدق على مبادرة لرعاية القصر من أبناء شهداء ومصابي العمليات العسكرية
مسؤول فلسطيني: مصر تؤدي دورا تاريخيا في دعم القضية ووقف العدوان على غزة
الداخلية تكشف حقيقة ادعاء شخص بالقبض على والده دون وجه حق بالدقهلية
محافظ القاهرة: رفع درجة الاستعداد لمواجهة موسم سقوط الأمطار
ناشط سياسي يشرح مراحل اتفاق السلام.. وجهود مصر في ترسيخها
الرئيس السيسي يُصدق على مبادرة "مصر معاكم" لرعاية القُصَّر من أبناء الشهداء
زاهي حواس: المتحف المصري الكبير رمز لفخر مصر وجسر يربط بين تراثنا العريق و طموحاتنا
وزارة المالية تطلق 6 عملات تذكارية احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير
وضع حجر أساس مشروعين جديدين بالقنطرة غرب باستثمارات 20.5 مليون دولار و4.6 آلاف فرصة عمل
تطعيم لاعبي الأهلي وجهاز الكرة ضد فيروس «A»
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب بالشيوخ: المتحف الكبير عنوان للهوية المصرية ورسالة سلام للعالم

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
فريدة محمد

قال المستشار شعبان رأفت عبداللطيف، عضو مجلس الشيوخ، إن افتتاح  المتحف المصري الكبير حدث عالمي بكل المقاييس، يعكس روح مصر التي لا تعرف الانقطاع عن تاريخها الممتد عبر آلاف السنين، مؤكدًا أن هذا الصرح هو وثيقة هوية للأمة المصرية.

وتابع رأفت في بيان له: "أن المتحف جاء ليعيد صياغة علاقة المصريين بتراثهم، ويُعيد إلى الواجهة معنى “الانتماء للحضارة” الذي طالما ميّز الشخصية المصرية، مشيرًا إلى أن فكرة المتحف قائمة على التلاقي بين الزمان والمكان، حيث يرى الزائر الأهرامات من داخل المتحف في تجربة بصرية وروحية لا مثيل لها.

المتحف المصري الكبير منارة للتعليم والثقافة

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بجهود الدولة في تحويل هذا المشروع إلى أيقونة حضارية، تجمع بين التكنولوجيا الحديثة والعراقة التاريخية، بما يجعل المتحف منارة للتعليم والثقافة، وليس فقط مكانًا لعرض القطع الأثرية، بل مركزًا للحوار الإنساني بين الحضارات.

وأكد رأفت، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح في أن يجعل من الثقافة جسرًا للتقارب بين الشعوب، مشيرًا إلى أن إقبال زعماء العالم على حضور الافتتاح يعكس الاحترام والتقدير لمكانة مصر الحضارية، فكما علمت مصر الإنسانية معنى الحضارة، ها هي اليوم تؤكد أنها قادرة على قيادتها من جديد.

ووجه المستشار شعبان رأفت عبداللطيف خالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمه اللامحدود للمشروعات الثقافية والحضارية، وحرصه الدائم على إحياء الهوية المصرية في أبهى صورها، مؤكدًا أن ما تشهده مصر من إنجازات غير مسبوقة هو امتداد لمسيرة بناء وطن يليق بتاريخه العريق ومستقبله الواعد.

يشار إلى أن هيئة المتحف المصري الكبير حددت مواعيد استقبال الزوار عقب الافتتاح الرسمي، لتكون الزيارة متاحة يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى السادسة مساءً، مع مد ساعات العمل أيام السبت والأربعاء حتى التاسعة مساءً لتوفير فرصة أكبر أمام الجمهور للاستمتاع بالمتحف في أجواء ليلية مميزة.

المتحف المصري الكبير يعلن مواعيد الزيارة والدخول المجاني لفئات محددة 

كشفت الهيئة عن إتاحة الدخول المجاني لعدد من الفئات خلال أيام العمل الرسمية، باستثناء يوم الجمعة والعطلات الرسمية، وتشمل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بكليات الآثار والتاريخ والفنون والسياحة والإرشاد السياحي بالجامعات الحكومية، والأطفال دون سن السادسة، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمحاربين القدامى، وأسر الشهداء، وموظفي وزارة السياحة والآثار، إلى جانب الصحفيين المعتمدين بشرط التنسيق المسبق، والمرشدين السياحيين المصريين، وأعضاء المجلس الدولي للمتاحف (ICOM)، فضلًا عن طلاب المدارس الحكومية والأيتام بعد تقديم خطاب رسمي مسبق.

ويُعد المتحف المصري الكبير أيقونة معمارية جديدة على أرض الفراعنة وأكبر متحف أثري في العالم مخصص للحضارة المصرية القديمة، حيث يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تمثل مختلف العصور التاريخية، من بينها المجموعة الكاملة لآثار الملك توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة كاملة في مكان واحد.

ويضم المتحف قاعات عرض حديثة، ومركزًا عالميًا للأبحاث الأثرية، إلى جانب مناطق ترفيهية ومطاعم ومراكز تسوق لخدمة الزوار، فيما ينتظر أن يسهم افتتاحه إلى جانب الممشى السياحي الجديد في جذب مزيد من الحركة السياحية ورفع مكانة القاهرة الكبرى كوجهة ثقافية عالمية.

نائب الشيوخ المتحف الكبير هوية المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر.. خسائر تاريخية تضرب عيار 21 الآن

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

مصرع مدير بنك

اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر في مصر

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

صورة أرشيفية

بعد مأساة طفلة العرسة.. القوارض تهاجم قرى في سوهاج وسط صرخات الأهالي

العروس الضحية وزوجها المتهم

خلص عليها بعد 3 شهور زواج.. ننشر صورة عروس جسر السويس ضحية غدر زوجها

حسين لبيب

تامر عبد الحميد: حسين لبيب يتقدم باستقالته من رئاسة نادي الزمالك

ترشيحاتنا

اجتماع اللجان الدائمة الأربع للبرلمان العربي

البرلمان العربي يختتم اجتماعات لجانه الأربع بالقاهرة تحضيرًا لجلسته العامة الأولى

تمثال رمسيس الثاني في بهو المتحف المصري الكبير

راديو فرنسا يحتفي باقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير في مصر

طائرات الـ إف-16

تحذيرات أردنية من "هيمنة إلكترونية" إسرائيلية على منظومات السلاح

بالصور

طريقة عمل البسبوسة الأصلية أفضل من المحلات

طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات

طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة

طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة
طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة
طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة

سهلة التنفيذ.. طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها

طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها
طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها
طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها

مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك

مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك
مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك
مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك

فيديو

السنوار

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يبث فيديو جديد للسنوار في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد