أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الثلاثاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد انخفاضات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4688 جنيها للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5570 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24 فسجّل 6251 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 43760 جنيها.

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم





سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.48 جنيه للبيع و47.38 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 55.28 جنيه للبيع، و55.16 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الأسترليني

سجل سعر الجنيه الأسترليني 63.36 جنيه للبيع، 63.22 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 12.66 جنيه للبيع، و12.63 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي 12.92 جنيه للبيع، و12.89 جنيه للشراء.



كما أوضحت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس في الأسبوع الأخير من أكتوبر يشهد حالة من الاستقرار الخريفي، حيث يسود طقس مائل للبرودة صباحًا، يميل إلى الحرارة في النهار على معظم الأنحاء، بينما يسود الطقس الحار على جنوب البلاد. وفي ساعات الليل، يميل الطقس إلى الاعتدال أول الليل، بينما يكون أكثر برودة في آخره.

تحذيرات من الشبورة المائية الكثيفة

أكدت الأرصاد أن الظاهرة الجوية الأبرز لهذا الأسبوع ستكون الشبورة المائية الكثيفة التي ستستمر من الرابعة صباحًا وحتى التاسعة صباحًا، على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، والوجه البحري، ومدن القناة، وشمال الصعيد، ووسط سيناء. هذه الشبورة قد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق، ما يستدعي من السائقين ضرورة توخي الحذر، وتشغيل كشافات الضباب، والالتزام بتعليمات المرور.

توقعات بهطول رذاذ خفيف على بعض المناطق الساحلية

أضافت غانم خلال صباح الخير يا مصرأن بعض المناطق الساحلية قد تشهد سحبًا منخفضة تؤدي إلى تساقط رذاذ خفيف على بعض المناطق، إلا أن ذلك لن يكون مؤثرًا بشكل كبير على سير الحياة اليومية.

حالة الملاحة البحرية والرياح النشطة

من جانب آخر، أكدت غانم أن حالة البحرين المتوسط والأحمر ستكون معتدلة خلال الأيام المقبلة، مع ارتفاع الموج في البحر المتوسط بين 1 و 1.75 متر، بينما في البحر الأحمر سيكون بين 1 و 1.5 متر. إلا أن الأرصاد حذرت من نشاط متوقع للرياح، والذي سيبدأ من يوم الأربعاء 29 أكتوبر ويستمر حتى الأحد 2 نوفمبر. هذا النشاط قد يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية بشكل طفيف في بعض المناطق.

دعت الأرصاد المواطنين إلى متابعة التحديثات الخاصة بحالة الطقس، خاصة مع استمرار الشبورة المائية الكثيفة في الساعات المبكرة من اليوم، وضرورة الحذر أثناء القيادة على الطرق الزراعية والسريعة.