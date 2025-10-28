قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تكليف رئاسي بعلاج المدنيين من أسر الشهداء والمصابين مجانًا في مستشفيات وزارة الصحة
الرئيس السيسي يصدق على مبادرة لرعاية القصر من أبناء شهداء ومصابي العمليات العسكرية
مسؤول فلسطيني: مصر تؤدي دورا تاريخيا في دعم القضية ووقف العدوان على غزة
الداخلية تكشف حقيقة ادعاء شخص بالقبض على والده دون وجه حق بالدقهلية
محافظ القاهرة: رفع درجة الاستعداد لمواجهة موسم سقوط الأمطار
ناشط سياسي يشرح مراحل اتفاق السلام.. وجهود مصر في ترسيخها
الرئيس السيسي يُصدق على مبادرة "مصر معاكم" لرعاية القُصَّر من أبناء الشهداء
زاهي حواس: المتحف المصري الكبير رمز لفخر مصر وجسر يربط بين تراثنا العريق و طموحاتنا
وزارة المالية تطلق 6 عملات تذكارية احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير
وضع حجر أساس مشروعين جديدين بالقنطرة غرب باستثمارات 20.5 مليون دولار و4.6 آلاف فرصة عمل
تطعيم لاعبي الأهلي وجهاز الكرة ضد فيروس «A»
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الثلاثاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد انخفاضات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء

الذهب 



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4688 جنيها للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5570 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24 فسجّل 6251 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 43760 جنيها.

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم



سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.48 جنيه للبيع و47.38 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 55.28 جنيه للبيع، و55.16 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الأسترليني

سجل سعر الجنيه الأسترليني  63.36 جنيه للبيع،  63.22 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 12.66 جنيه للبيع، و12.63 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي 12.92 جنيه للبيع، و12.89 جنيه للشراء.


كما أوضحت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس في الأسبوع الأخير من أكتوبر يشهد حالة من الاستقرار الخريفي، حيث يسود طقس مائل للبرودة صباحًا، يميل إلى الحرارة في النهار على معظم الأنحاء، بينما يسود الطقس الحار على جنوب البلاد. وفي ساعات الليل، يميل الطقس إلى الاعتدال أول الليل، بينما يكون أكثر برودة في آخره.

تحذيرات من الشبورة المائية الكثيفة

أكدت الأرصاد أن الظاهرة الجوية الأبرز لهذا الأسبوع ستكون الشبورة المائية الكثيفة التي ستستمر من الرابعة صباحًا وحتى التاسعة صباحًا، على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، والوجه البحري، ومدن القناة، وشمال الصعيد، ووسط سيناء. هذه الشبورة قد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق، ما يستدعي من السائقين ضرورة توخي الحذر، وتشغيل كشافات الضباب، والالتزام بتعليمات المرور.

توقعات بهطول رذاذ خفيف على بعض المناطق الساحلية

أضافت غانم خلال صباح الخير يا مصرأن بعض المناطق الساحلية قد تشهد سحبًا منخفضة تؤدي إلى تساقط رذاذ خفيف على بعض المناطق، إلا أن ذلك لن يكون مؤثرًا بشكل كبير على سير الحياة اليومية.

حالة الملاحة البحرية والرياح النشطة

من جانب آخر، أكدت غانم أن حالة البحرين المتوسط والأحمر ستكون معتدلة خلال الأيام المقبلة، مع ارتفاع الموج في البحر المتوسط بين 1 و 1.75 متر، بينما في البحر الأحمر سيكون بين 1 و 1.5 متر. إلا أن الأرصاد حذرت من نشاط متوقع للرياح، والذي سيبدأ من يوم الأربعاء 29 أكتوبر ويستمر حتى الأحد 2 نوفمبر. هذا النشاط قد يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية بشكل طفيف في بعض المناطق.

دعت الأرصاد المواطنين إلى متابعة التحديثات الخاصة بحالة الطقس، خاصة مع استمرار الشبورة المائية الكثيفة في الساعات المبكرة من اليوم، وضرورة الحذر أثناء القيادة على الطرق الزراعية والسريعة.

الذهب أسعار الذهب الدولار حالة الطقس الذهب والدولار صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر.. خسائر تاريخية تضرب عيار 21 الآن

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

مصرع مدير بنك

اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر في مصر

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

صورة أرشيفية

بعد مأساة طفلة العرسة.. القوارض تهاجم قرى في سوهاج وسط صرخات الأهالي

العروس الضحية وزوجها المتهم

خلص عليها بعد 3 شهور زواج.. ننشر صورة عروس جسر السويس ضحية غدر زوجها

حسين لبيب

تامر عبد الحميد: حسين لبيب يتقدم باستقالته من رئاسة نادي الزمالك

ترشيحاتنا

شوبير

كارثة كبيرة بتركيا.. شوبير يطالب بالكشف عن نتائج قضية المراهنات في الكرة المصرية

الخطيب

الخطيب: ياسين منصور كان سيترشح على منصب الرئيس إذا لم أعدل عن قراري

خوان بيزيرا يشارك في تصوير إعلان

لاعب الزمالك البرازيلي يشارك في تصوير إعلان.. تفاصيل

بالصور

طريقة عمل البسبوسة الأصلية أفضل من المحلات

طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات

طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة

طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة
طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة
طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة

سهلة التنفيذ.. طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها

طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها
طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها
طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها

مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك

مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك
مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك
مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك

فيديو

السنوار

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يبث فيديو جديد للسنوار في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد