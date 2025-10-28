قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذيرات أردنية من "هيمنة إلكترونية" إسرائيلية على منظومات السلاح

كشف الأكاديمي والباحث المتخصص في الشئون السياسية والاجتماعية، الدكتور علي النظامي، عن تقارير إسرائيلية تشير إلى امتلاك تل أبيب قدرات تقنية متقدمة تمكنها من تعطيل منظومات طائرات الـ إف-16 في عدد من الدول العربية والإسلامية، في تطورٍ وصفه بأنه "بالغ الخطورة" في سياق التوازنات الإقليمية الراهنة، وفق ما نقلته تقارير إعلامية أردنية اليوم الثلاثاء.

وأوضح النظامي أن هذه التقارير تأتي في مرحلة شديدة الحساسية دوليًا وإقليميًا، ما يجعل من كل تسريب أو تصريح مرتبط بهذا الملف جزءًا من حربٍ نفسية وإعلامية مدروسة، تهدف إلى إعادة تشكيل الوعي الجمعي العربي وإبراز إسرائيل بوصفها الفاعل الأقدر على التحكم في موازين القوى، سواء في الميدان العسكري أو في فضاء المعلومات.

وبين الباحث أن ما يسمي بـ"التفوق التكنولوجي الإسرائيلي" أصبح أداة ضغطٍ سياسية ناعمة تمارس عبر بناء صورة ذهنية قوامها السيطرة والهيمنة، مشيرًا إلى أن التفوق المعلوماتي بات يوازي في أثره التفوق العسكري، وربما يتجاوزه في تحديد مسارات النفوذ الإقليمي وموازين الردع.

وأضاف النظامي أن المشهد الحالي في المنطقة يعكس مسرحًا سياسيًا متعدد الطبقات، تدار فيه الخطابات العلنية بحدةٍ مفتعلة، فيما تنسق التفاهمات الحقيقية خلف الأبواب المغلقة. 

وأكد أن هذا النمط من الأداء السياسي ليس جديدًا، بل هو امتداد لتاريخٍ طويل من التحالفات المتبدلة التي توازن بين التصعيد الإعلامي والتعاون العملي في الخفاء.

ولفت إلى أن الخطاب السياسي العربي الذي يظهر بمظهر المواجهة مع إسرائيل لا يعكس بالضرورة حقيقة العلاقات في المنطقة.

وختم الباحث حديثه بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تتطلب تحولًا جذريًا في نمط التفكير الجمعي، والانتقال من ردات الفعل الانفعالية إلى التحليل المنهجي الواعي، معتبرًا أن الوعي السياسي الرصين والسيادة المعلوماتية يشكلان حجر الزاوية في أي مشروع عربي يسعى إلى استعادة دوره في معادلة القوة الإقليمية والدولية.

