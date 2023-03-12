تعليق ناري من حتحوت على خسارة الأهلي من صن داونز

الأحد 12/مارس/2023 - 01:30 ص 3/12/2023 1:30:57 AM

علق الإعلامي هاني حتحوت على خسارة فريق النادي الأهلي من صن داونز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة والتغريدات "تويتر".

وكتب حتحوت:"‏"مينفعش الفريق اللي بيمثل كل الملايين دي يسقط بالشكل والأداء والنتيجة دي، والمسؤول عن الخسارة لازم يعتذر".

أعلن الإعلامي محمد فاروق عن قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عقب الهزيمة القاسية من صن داونز 5-2 بدوري أبطال أفريقيا .

وقال محمد فاروق خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية" ten " مجلس إدارة النادي الأهلي قرر خصم راتب شهري من الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة مارسيل كولر.

وتابع :" وقرر أيضا مجلس الإدارة خصم 10 % من قيمة عقود اللاعبين بعد الهزيمة القاسية من صن داونز .

وخسر الأهلي أمام صن داونز بخمسة أهداف لهدفين، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.