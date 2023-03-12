حتحوت: كولر تعامل مع صن داونز مثل القطن الكاميروني

علق الإعلامي هاني حتحوت علي تعامل المدرب كولر مع فريق صن داونز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة والتغريدات"تويتر".

وكتب حتحوت:‏"كولر تعامل مع صن داونز مثلما تعامل مع القطن، والشوط الأول كان كابوسًا، والشناوي استقبل 5 أهداف من 5 تسديدات دون تصدي وحيد في المباراة".

أعلن الإعلامي محمد فاروق عن قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عقب الهزيمة القاسية من صن داونز 5-2 بدوري أبطال أفريقيا .

وقال محمد فاروق خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية" ten " مجلس إدارة النادي الأهلي قرر خصم راتب شهري من الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة مارسيل كولر.

وتابع :" وقرر أيضا مجلس الإدارة خصم 10 % من قيمة عقود اللاعبين بعد الهزيمة القاسية من صن داونز .

وخسر الأهلي أمام صن داونز بخمسة أهداف لهدفين، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.